Aぇ! groupメンバーがホテルマンに扮してドタバタ劇！主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』主題歌MV公開

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Aぇ! groupが、4thシングル「でこぼこライフ」（6月17日発売）のMVを公開した。

■『おそ松さん』を彷彿とさせる“シェーポーズ”も

「でこぼこライフ」は、グループで初主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日全国公開）の主題歌。

今回のMVの舞台はメンバーがホテルマンに扮した“Aぇ! HOTEL”。そこへ、6つ子のおそ松兄弟が来客する、とある1日の出来事を描いた作品となっている。

正門良規は“シェフ”、末澤誠也は“ハウスキーパー”、小島健は“コンシェルジュ”、佐野晶哉は“ベルボーイ”としてメンバーそれぞれが個性豊かな役柄を担当し、Aぇ! groupらしいコミカルでにぎやかな世界観を繰り広げている。

さらに、『おそ松さん』を彷彿とさせる“シェーポーズ”などの振り付けも取り入れられており、サビでは体操をイメージしたキャッチーなダンスを披露するなど、思わず真似したくなるような遊び心あふれる演出が満載だ。

なお、「でこぼこライフ」初回限定盤Aには、Aぇ! group初の試みとなるMVのソロバージョンを追加収録。

メンバーそれぞれが異なるシチュエーションで奮闘する、表情豊かでハイテンションな姿をフルサイズで楽しめる特別コンテンツとなっている。

■リリース情報

2026.05.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「でこぼこライフ」



2026.06.17 ON SALE

SINGLE「でこぼこライフ」



■関連リンク

Aぇ! group OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/aegroup/