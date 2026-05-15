◇大同生命SVリーグ男子プレーオフ決勝第1戦 サントリー3-1大阪ブルテオン（2026年5月15日 横浜アリーナ）

2戦先勝方式の男子プレーオフ決勝第1戦が行われ、レギュラーシーズン（RS）1位のサントリーは同2位の大阪ブルテオンを3―1で下し、2連覇に王手をかけた。

ライバルに対して第1セットを26―24で先取。第2セットを落としたが、第3セットは25―16と圧倒した。第4セットは競り合いながらも25―23で制して先勝した。

今季限りで退団する日本代表の高橋藍は、序盤からバックアタックやレセプションなどで存在感を発揮。「最後にみんなと笑って終わるのがベスト」と話していた主将は、第4セットは勝負どころでサービスエースやフェイクセットを決めてチームをけん引した。

「（フェイクセットは）チーム全体が本当にディマ（ムセルスキー）を信頼している。ああいった場面でディマが決めてくれるとチームは安心するし、勢いも出てくる。自分自身で打つこともできたけど、あれを打つんじゃなくて、ディマに託してディマが決める。それが積み上げてきたサントリーのバレーボールだし、自分自身はディマを信じて託しました」

あす16日に第2戦が行われる。