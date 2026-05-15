サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に挑む日本代表の森保一監督（57）が15日、NHK「ニュースウオッチ9」（月〜金曜後9・00）に生出演し、番組が予想した本大会での先発メンバーについてコメントした。

番組ではボードで、先発メンバーを予想。フォーメーションは3−6−1で、GK鈴木彩艶、DF伊藤洋輝、谷口彰悟、冨安健洋、MF中村敬斗、鎌田大地、佐野海舟、堂安律、鈴木唯人、久保建英、FW上田綺世というイレブンだった。

吉岡真央アナウンサーから「どうですか？感想だけ…」と問われた森保監督は、「素晴らしい人選だと思います」と返答。

一方で「私がそうするかどうか、分かりませんけど、参考にさせていただきます」と煙に巻いた。

その上で、「まずは相手あっての試合ですけど、我々がこれまで培ってきたチームコンセプトを、攻撃も守備も含めて、基本になる部分を常に立ち返る場所として、持って試合に挑むことが大切」と熱弁。「その中で、相手とのかみ合わせの中で、攻勢に出た方がいいのか、しっかり守ってそこから戦いを進めた方がいいのか、臨機応変に戦えるようにできれば」と述べ、「一言で言うと、相手が嫌がることをできるかどうか。それが勝つためには必要だと思います」と訴えた。