サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に臨む日本代表メンバーが１５日決まった。

２６人の中には、日本人初の５大会連続選出となった長友佑都選手（３９）の名前も。チームのまとめ役が期待される長友選手にゆかりの人は「集大成としてやり切ってほしい」とエールを送った。

「Ｗ杯で暴れて必ず恩返しします！」

長友選手は発表から約１時間半後、中学時代の恩師・井上博さん（５６）にＬＩＮＥで喜びを伝えた。井上さんも「前人未到の５度目のＷ杯の舞台を思いっきり楽しみ、暴れ回ってこいよ！」と返信した。

愛媛県西条市出身の長友選手は、市立西条北中のサッカー部で井上さんと出会った。世界トップクラスと評されてきた走力の原点は中３の時、井上さんが別に作った駅伝部で毎日１０キロ・メートル以上走り込んだことにある。今も井上さんを「恩師」と慕い、頻繁に連絡を取る。

「もう、Ｗ杯は終わりかな」。２０２２年のカタール大会で敗退した直後、井上さんは長友選手からの電話にそう思った。「やり切った」と話し、次の大会について「考える」としか言わなかったからだ。

だが、長友選手の目標はすぐに定まった。２３年に入ると、ＬＩＮＥで「５回目行くので心配無用」と宣言し、２４年３月のＷ杯アジア２次予選で約１年３か月ぶりに代表に返り咲いた。

「Ｗ杯で活躍する姿が俺には見えとるけん」としきりに口にする長友選手に、井上さんは覚悟を感じた。代表で出場機会がなく「不要論」が出ても、いつか必要とされる日が来る。そう信じているように思えた。

覚悟は行動にも表れていた。徹底した栄養管理のため、地元に帰る時も専属シェフを帯同した。願掛けの意味を込め、写真を撮る際は手を開いて「５」を示すポーズで、「５回目」への思いを見せた。

Ｗ杯イヤーの今年。Ｊ１のＦＣ東京で先発出場を続ける中、３月１４日の試合で右脚を負傷した。それでも、「１か月で治す。５月には代表に呼ばれとる」と井上さんとの電話では前を向いていた。その言葉通りに偉業を成し遂げた。

長友選手は選出を受け、所属するＦＣ東京を通じ「みなさんの支えがなかったらここまで来ることはできなかった。優勝を目標にしているので、そこに向けて強い信念を持って、覚悟を持って戦いたい」とコメントした。

森保一監督（５７）はこの日の記者会見で「過去４大会の成果も課題も知っている。チーム全体に影響力を及ぼしてもらえる」と期待した。井上さんは「試合で躍動している姿が見たい」と語った。

華の「東京五輪世代」

日本代表の主力を担うのは、２０２１年の東京五輪を経験した「東京五輪世代」の選手たちだ。

上田綺世選手（２７）は五輪翌年の２２年に渡欧。現在はオランダ１部リーグの得点ランクで首位に立ち、代表でもエースストライカーとしての地位を確立している。上田選手が高校時代に指導を受けた鹿島学園（茨城）の鈴木雅人監督（５１）は「けがなく本大会に向けて頑張ってほしい」と激励した。

守備や攻撃の起点としての活躍が期待されるのは、板倉滉（２９）、田中碧（２７）両選手。Ｊリーグ・川崎フロンターレの下部組織時代に２人を指導した後藤静臣さん（６０）（ＦＵＪＩ ＩＮＦＩＮＩＴＹ ＳＣ）は「代表として誇りと責任を持ち、優勝を目指してほしい」と期待を寄せた。