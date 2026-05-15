◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 8-5 中日（15日、バンテリンドーム）

初回に先制し、その後もリードを積み上げたヤクルト。終盤には逆転満塁弾を浴びる場面もありましたが、攻撃の手を緩めず勝利しました。

初回、サンタナ選手の第9号ソロで先制したヤクルト。2回にも、古賀優大選手が放った2塁打に相手のエラーが絡み2点目を奪います。さらに5回にもサンタナ選手がタイムリー。リードを着々と積み上げます。

援護をもらった先発・高梨裕稔投手は初回、打球が左足を襲うアクシデントに見舞われるも、投球を継続。無死満塁のピンチを招くも無失点で切り抜けます。さらに2回以降も毎イニング走者を得点圏に置くピンチを招くも、決定打を許さず無失点の粘投を続けました。

しかし6回、ここまで全打席でヒットを許していた板山祐太郎選手のソロホームランを浴び失点。それでもリードを守るも、7回には2番手・荘司宏太投手が満塁のピンチを招き、板山選手の逆転満塁ホームランを浴びました。

それでも直後にヤクルト打線は反撃。2点ビハインドで迎えた8回には、継投に出た中日リリーフ陣をとらえ2本のタイムリーで逆転に成功します。さらに9回にも代打・増田珠選手がダメ押しの第3号2ラン。9回裏をキハダ投手が締め勝利しました。

なお9回裏には、ボスラー選手に死球を与えたことで、両軍ベンチが入り乱れる場面も。騒然とする中で、ゲームセットとなりました。