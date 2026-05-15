Aぇ! group、最新曲「でこぼこライフ」ミュージックビデオ公開 “Aぇ! HOTEL”舞台にドタバタ劇
4人組グループ・Aぇ! groupが6月17日にリリースする4thシングル「でこぼこライフ」のミュージックビデオ（MV）が15日、公開された。
【動画】Aぇ! group、公開されたHOTELで繰り広げるドタバタMV
同曲は6月12日全国公開になるグループで初主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌。今回のミュージックビデオの舞台はメンバーがホテルマンに扮した“Aぇ! HOTEL”。そこへ、6つ子のおそ松兄弟が来客する、とある1日の出来事を描いた作品となっている。
正門良規は“シェフ”、末澤誠也は“ハウスキーパー”、小島健は“コンシェルジュ”、佐野晶哉は“ベルボーイ”としてメンバーそれぞれが個性豊かな役柄を担当し、Aぇ! groupらしいコミカルでにぎやかな世界観を繰り広げている。
「おそ松さん」を彷彿とさせる“シェーポーズ”などの振り付けも取り入れられており、サビでは体操をイメージしたキャッチーなダンスなど、思わず真似したくなるような遊び心あふれる演出が満載だ。
さらに初回限定盤AにはAぇ! group初の試みとなる「でこぼこライフ」MVのソロバージョンの追加収録が決定。メンバーそれぞれが異なるシチュエーションで奮闘する、表情豊かでハイテンションな姿をフルサイズで楽しめる特別コンテンツとなっている。
Aぇ！groupは楽曲サブスク配信をスタートしており、デビューシングル「《A》 BEGINNING」をはじめ、これまで発表してきた44曲に加え、最新シングル「でこぼこライフ」まで、全45曲が一挙配信中。
【動画】Aぇ! group、公開されたHOTELで繰り広げるドタバタMV
同曲は6月12日全国公開になるグループで初主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌。今回のミュージックビデオの舞台はメンバーがホテルマンに扮した“Aぇ! HOTEL”。そこへ、6つ子のおそ松兄弟が来客する、とある1日の出来事を描いた作品となっている。
「おそ松さん」を彷彿とさせる“シェーポーズ”などの振り付けも取り入れられており、サビでは体操をイメージしたキャッチーなダンスなど、思わず真似したくなるような遊び心あふれる演出が満載だ。
さらに初回限定盤AにはAぇ! group初の試みとなる「でこぼこライフ」MVのソロバージョンの追加収録が決定。メンバーそれぞれが異なるシチュエーションで奮闘する、表情豊かでハイテンションな姿をフルサイズで楽しめる特別コンテンツとなっている。
Aぇ！groupは楽曲サブスク配信をスタートしており、デビューシングル「《A》 BEGINNING」をはじめ、これまで発表してきた44曲に加え、最新シングル「でこぼこライフ」まで、全45曲が一挙配信中。