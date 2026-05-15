◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―０ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）

巨人が今季初の完封勝ち＆４連勝で３位に浮上した。

先発・井上は３回まで完全投球。４回は先頭・三森に中前打を許したが、直後にけん制で刺すなどで得点を与えなかった。唯一得点圏に走者を背負ったのは７回。先頭・度会の二塁打と筒香の四球で無死一、二塁を招いたが、後続を断ち、ピンチをしのいだ。８回３安打無失点の快投で白星を手繰り寄せた。

打線は５回にキャベッジが先制ソロをマーク。その後１死三塁では井上の犠飛で貴重な追加点を奪った。

試合後の阿部監督の一問一答は以下の通り。

―マルティネスは球数かさんだが無事抑えた。

「何とか抑えてくれたんでね、良かったです」

―井上の投球内容について。

「もうナイスピッチングのひと言だと思います」

―井上を８回まで行かせた判断。

「やっぱりあそこをもう一つ乗り越えてほしいというのはありましたし、最後は球速がガタンと落ちたんですけど、気持ちで投げ切ってくれましたね」

―中１１日で登板。調整もうまくいった。

「中１１日といってもそれだけ責任が重いですから。その中で頑張ってくれました」

―５回の攻撃について。

「素晴らしい攻撃でしたし、（井上が）自分で犠牲フライを打って自分を楽にしたんじゃないですかね」

―４連勝で３位浮上。明日以降へ。

「とにかく今日は今日で明日は明日で、明日勝てる準備をしたいと思います」

―井上は７回のピンチで抑えたところはどうだったか。

「すごく彼が成長するにあたって大事なイニングだったんじゃないかなと思います」

―降板後のベンチで話したのは褒める言葉だったか。

「そうですね、はい」

―けん制や走塁面でも井上は目立っていた。

「自分を楽にできた、細かいことができたんじゃないですかね」

―打席でも仕事をした。

「そうですね」

―キャベッジは最近、逆方向へのいい打球も多い。

「１回状態を落としたんですけど、いい兆候になってきているはずです」

―先発に７試合ぶりの白星が付いた。

「それは本当ずっと付いていないのも知っていましたし、ここでまた先発に勝ちを付けられたのはすごくチームにとって大きいことだなと思います」