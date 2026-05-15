◆女子プロゴルフツアー▽Ｓｋｙ ＲＫＢレディス第１日（１５日、福岡・福岡雷山ＧＣ、６４９０ヤード、パー７２）

ツアー１勝の高野愛姫（あいひ、富士住建）が１イーグル、４バーディー、ボギーなしの６６をマーク。６アンダーで穴井詩（ゴルフ５）と並ぶ首位に立った。

インの前半で３つ伸ばして後半へ。チャンスを決め切れない場面もあったが、最大の見せ場は最終９番パー４で訪れた。残り１３２ヤードの第２打。９アイアンを振り落とすと、打球はグリーン手前で大きくバウンドし、傾斜を転がってカップに吸い込まれた。

イーグルの瞬間は見えなかったそうだが「９番は１８ホールの中でも特に止まらない印象があって、手前からのアプローチになってもいいなと短めに打った。（歓声で）入ったと思った」。ギャラリーと同じように手を叩いて喜んだ。

昨年６月のヨネックスレディスでツアー初優勝。最終日に４打差を逆転した。自身初の首位発進を決めた２１歳は「あの時はリランキングを気にしていて、優勝という気持ちがなかった。自分で優勝を目指して勝ちたい」と残り２日間へ力を込めた。