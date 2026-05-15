◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日５―８ヤクルト（１５日・バンテリンドーム）

中日は１分けを挟み、今季３度目の４連敗となった。１日以来の借金１２。今季ワーストの「１３」に迫り、首位とのゲーム差も最大タイの１１に逆戻りとなった。

打線が序盤に再三の拙攻。初回無死満塁で細川、ボスラー、高橋周が凡退すると、４回まで毎回先頭打者が出塁して得点圏に進みながらもホームが遠かった。５回は２死から一、二塁をつくったが、無得点。１４日のＤｅＮＡ戦（横浜）は０―０で引き分け、１３日の同戦は完封負けで敗れていたチームは２６イニング連続の無得点となった。

重いムードを、一度は板山が一掃した。６回先頭で３号ソロ。ゼロ行進に終止符を打つと、７回２死満塁で一時逆転のグランドスラムも放った。２回に右前打、４回に右翼線二塁打を放っており、サイクル安打を上回る大活躍。１試合４安打も２本塁打も５打点も１１年目で自身初となる大活躍だったが、劇的なアーチの直後に大誤算が待っていた。８回に登板した杉浦が３失点。本拠地のムードが最高潮に達した直後に、勝ちパターンの継投が決まらなかった。