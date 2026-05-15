◆体操 ＮＨＫ杯 第２日（１５日、東京体育館）

体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ・アムステルダム）代表最終選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表最終選考を兼ねた大会で、男子１回目は全日本の得点を持ち点として個人総合で争われ、２４年パリ五輪３冠の岡慎之助（徳洲会）は、２５５・２４７点で２位だった。

最初の種目の床運動で１３・９００、続くあん馬も降り技でややミスが出て１３・４００点と流れをつくれなかったが、４種目目の跳馬では全日本で解禁した「ロペス」に再び挑戦し、成功するとリズムをつくった。平行棒では１４・７６６点と全体トップの高い得点を出し、得意の鉄棒でも１４・９００点でライバル橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）に食らいついた。「前半の床とあん馬でエンジンがかからなかった。後半は立て直して自分らしい演技ができたそこは良かった」と振り返った。

３連覇へ、ライバルとの差は１・１８１点。小さくはない数字だが「連覇だったり、（世界選手権）代表だったりは大前提として、自分に集中できれば最後は結果はついてくる」と１７日の２回目へ気持ちを奮い立たせていた。