サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に挑む日本代表の森保一監督（57）が15日、NHK「ニュースウオッチ9」（月〜金曜後9・00）に生出演し、この日発表された日本代表メンバーについてコメントした。

スポーツコーナーの冒頭で登場。「大和魂を持って、ワールドカップ、一緒に戦って下さい」と、テレビの向こうのサポーターに呼びかけるように話した。

26人の中には、DF長友佑都（39＝FC東京）の名前も。日本代表として単独最多、アジア人初となる5大会連続のW杯代表メンバーになった。

長友の存在について、森保監督は「まずはコンディション上がってきている中で、アグレッシブにプレーできる（選手）」と説明。「練習の時からピッチ上で戦う姿勢を見せてくれるというところをもって、ゲームに出たいという気持ちを全員が持てるように、本人のギラギラしているところを見せて欲しいなと思う」と期待を寄せた。

持ち味は経験とメンタルの強さ。「どんな時も、彼は最大の力を発揮するということと、ポジティブに物事を考えることをチームに与えてくれる」と評し、「ピッチ内外で存在を思い切り発揮して欲しい」とエールを送った。