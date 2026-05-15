「パトレイバーは日常系」押井守監督の言葉に出渕裕監督も賛同 ゆうきまさみ氏「ロボットものと思うと欠陥が多い」

「パトレイバーは日常系」押井守監督の言葉に出渕裕監督も賛同 ゆうきまさみ氏「ロボットものと思うと欠陥が多い」