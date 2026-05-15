◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 8-5 中日（15日、バンテリンドーム）

初回からビハインド展開とされていた中日。一時はリードを奪い返すも、ヤクルト打線の反撃を浴び敗れました。

この日の先発は柳裕也投手。初回からサンタナ選手の一発を浴び、先制を許します。その後も2回には味方のエラーなども絡み失点。5回にも失点を重ねる中、打線は対する先発・高梨裕稔投手の前につくった再三の好機を生かし切れず、無失点イニングを続けます。

それでも6回には、ここまで2打席連続でヒットを放っていた板山選手が流れを変える一発。先頭で打席に向かうと4球目を振り抜き、反撃のソロホームランとしました。

さらに中日打線は7回、継投に出たヤクルトをとらえます。2番手・荘司宏太投手の前に1アウトからヒットと死球でチャンスメイク。その後、2アウトまで追い込まれるも、代打・阿部寿樹選手が四球を選び、2アウト満塁の好機をつくりました。ここで打席に向かったのが板山祐太郎選手。4球目に投じられたインコースへの高めのチェンジアップを振り抜くと、打球はライトスタンドに飛び込む逆転満塁ホームランとなりました。

これで2点リードをつくったものの、中日投手陣がヤクルト打線の反撃を浴びます。8回には3番手・杉浦稔大投手が2本のタイムリーを浴び失点。これに相手の好走塁も絡み、逆転を許しました。さらに9回には5番手・清水達也投手が代打・増田珠選手の2ランを浴び失点。その後もヒットや四球などで2アウト満塁のピンチを招きましたが、ここは福敬登投手がしのぎました。

3点ビハインドで迎えた9回裏には、ヤクルトの新守護神・キハダ投手の前に得点が得られず。敗戦となりました。この9回裏にはボスラー選手が死球を受け、井上一樹監督が怒りを表す場面も。両軍ベンチが入り乱れる、一時騒然とする場面も生まれました。