＜大相撲五月場所＞◇六日目◇15日◇東京・両国国技館

【映像】土俵下でキャッチ！反響呼んだ予想外の光景

前頭十一枚目・宇良（木瀬）が前頭十三枚目・琴栄峰（佐渡ケ嶽）を上手投げで下した一番、勢い余った宇良が客席へダイブした際、控えていた前頭十枚目・伯乃富士（伊勢ヶ濱）が“キャッチ”するファンほっこりな瞬間があった。予想外の光景に反響が相次いだ。

立ち合い頭を下げて低い姿勢で攻めた宇良。右おっつけから上手を引くと、下がりながら捨て身の投げに出た。宇良と琴栄峰は同時に土俵下へと落下、ひっくり返った宇良は頭から客席に突っ込んだ。だが控えの伯乃富士が受け止めるような形となり、その後、先に起き上がった宇良はにこやかな笑顔で倒れた伯乃富士に手を差し伸べていた。

微妙な決着だったが物言いはつかず、軍配通り宇良が上手投げで勝利。宇良は4勝目を挙げた。一方、敗れた琴栄峰は今場所初黒星となる1敗目を喫し、初日からの全勝にストップがかかった。

取組を受け、ABEMAで解説を務めた元関脇・琴勇輝の荒磯親方は「（琴栄峰は）ついて行ったけど、頭を押さえられた時、もっと上げなきゃいけない」と指摘。「頭が下がってしまっているせいで、このまま体が流れちゃうんです」と分析すると、宇良の攻めについて「おっつけも素晴らしかった。頭をつけている位置も良かったので、思いのほか琴栄峰も上体が起こされた」と語った。

宇良の見事な勝利にSNS上では「良かった〜残ってたね」「さすがの土俵際のミニマリスト」「土俵際のマジシャン、宇良ぁ！」と称賛の声が寄せられたほか、土俵下での宇良と伯乃富士のやり取りに「宇良ちゃん受けとめる」「宇良をキャッチした伯乃富士に、宇良がありがとうって言ってたな」「宇良に起こされる 伯乃富士、とてもうれしそう」「最後は気遣って助けてくれた」などと注目するファンも相次いだ。（ABEMA/大相撲チャンネル）