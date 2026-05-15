【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ ひらがな2文字を埋めてみよう！ ヒントは大切なお金の知識
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、金融の仕組みに関わる言葉、急ぎの用件で利用する郵便サービス、そして理数系や自然界で重要な概念という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
り□□
□□たつ
き□□せい
ヒント：郵便物を通常よりも早く届けるための扱い、物事の並びや変化に見られる一定の決まりを思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「そく」を入れると、次のようになります。
りそく（利息）
そくたつ（速達）
きそくせい（規則性）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、金融の仕組みに関連する言葉、郵便を急いで届けるためのサービス、そして数学や自然界に見られる一定の決まりを組み合わせました。共通の「そく」という音が、銀行の窓口でのやり取りから、大切な手紙を急いで送る場面、さらに宇宙の真理を感じさせる法則性までを意外なリズムでつないでいます。言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、金融の仕組みに関わる言葉、急ぎの用件で利用する郵便サービス、そして理数系や自然界で重要な概念という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
り□□
□□たつ
き□□せい
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正解：そく正解は「そく」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「そく」を入れると、次のようになります。
りそく（利息）
そくたつ（速達）
きそくせい（規則性）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、金融の仕組みに関連する言葉、郵便を急いで届けるためのサービス、そして数学や自然界に見られる一定の決まりを組み合わせました。共通の「そく」という音が、銀行の窓口でのやり取りから、大切な手紙を急いで送る場面、さらに宇宙の真理を感じさせる法則性までを意外なリズムでつないでいます。言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)