野性的なフェロモンを放つグラビアアイドルの山田あいさん（22）が、グラビアムック「PARADE（パレード）」（小学館）2026春号に登場しました。野性的かつ圧倒的なフェロモンを放つグラビアを披露。オトナの色気あふれる表情にも注目です。



【写真】90センチバストをリボンで隠したトップレス姿 山田あいさんが恥じらい開脚ポーズ

PARADE2026春号の表紙を飾るのは、キャリア8年を誇る「令和のグラビアクイーン」沢口愛華さん。「グラビアってここまで遊んでいいんだ！」と本人も目からウロコが落ちたほどの衣装と小道具の演出によって、巻頭20ページ超にわたって彼女の美しさを引き出しました。



中面で盛り上げるのは、居酒屋での撮影も敢行した元AKB48の大西桃香さん、まもなくデビュー15周年の自信と気品をカラダから発する元SKE48の古畑奈和さん、ソロでの活動を本格化させた奥ゆいさん、独特の佇まいから目が離せない20歳の女子大生ちーまきさん、圧倒的プロポーションを「これでもか！」と披露した山田あいさん、そしていつものキレイ系グラビアのイメージを覆した元乃木坂46の相楽伊織さんが裏表紙を飾りました。



山田さんはXで「『PARADE 2026春号』みた！？ 5/25にデジタル写真集が出るのでお楽しみにっ」と投稿。撮影時の画像も公開しています。またデジタル写真集「PARADE Digital Photobook」シリーズの一環として、「山田あい これでもか！」が5月25日に発売予定です。



【山田あいさんプロフィル】

やまだ・あい 2003年9月11日生まれ、東京都出身。身長160cm。T160B90（I）W60H90 Iカップの超新星として24年12月にグラビアデビューし、一気に人気グラドルの地位を固めた。趣味は旅行、写真、調味料探し、ダーツ。ファースト写真集『Ohaa〜i』が発売中。公式Ｘ：＠yamadaaiii0911 公式Instagram：@_.yamada.aiii._