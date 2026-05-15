ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】ヴェルカが勝利「千葉ジェッツに82-74」“CS決勝進出”に王… 【速報】ヴェルカが勝利「千葉ジェッツに82-74」“CS決勝進出”に王手《長崎》 【速報】ヴェルカが勝利「千葉ジェッツに82-74」“CS決勝進出”に王手《長崎》 2026年5月15日 21時21分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ りそなグループBリーグチャンピオンシップ「長崎ヴェルカ」は15日、ホームで行われた準決勝GAME1で「千葉ジェッツ」と対戦。 82-74で勝利し、CS決勝進出に王手をかけました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 松浦鉄道に乗って…「日本最西端の駅 “たびら平戸口駅”へ」まち巡りのウォーキングイベント《長崎》 別名は“雲仙つつじ” 初夏の花「ミヤマキリシマ」雲仙市の仁田峠で見ごろ《長崎》 この1週間注目された話題は？「県内のニュースランキング 5月8日(金)～5月14日(木)」《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 京王線, 寺田屋, 工場, 伊東市, グループウェア, 介護, 明大前, 商店街, 海, 置床工事