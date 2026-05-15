タレントの滝沢カレン（34）が15日、自身のインスタグラムを更新。13日に迎えた誕生日を祝われる様子を公開した。

「無事、2026年5月13日に34歳になりました」と報告。続けて「まだまだ地球年齢に比べたら呼吸ほどのはじっこのような年齢ですが、それでもわたしなりにとびっきりの34年間を過ごせてきた気がします」と持ち前の独特な表現でここまでの人生を振り返った。

続けて「34歳も周りの方に優しくされて嬉しかった気持ちをいつも忘れずに、わたしも人を大切にしていきたいです。

"自分より誰か"こんな一年にしてみようと思います」と決意も新た。「もう子供とは言えない年齢になってきていますが、一体大人になれているのか…胸張ってこれからも一人前になれますように」と絵文字を添えて抱負をつづった。

さらに「お仕事の楽屋で大好きなアーノルドと共に祝っていただきました」「最高すぎる！！」とポスト。米ハリウッド俳優アーノルド・シュワルツェネッガーのポスターが貼られた壁を背に、笑顔で花束を持つ写真とともに「ありがとうございました」と感謝の気持ちをつづった。