◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）

巨人の浦田俊輔内野手が「危険スイング」で１２球団の１軍では初の警告が与えられた。

２点リードの７回２死だった。４球目の外角スライダーに手を伸ばしてファウルとなると、バットがすっぽ抜けてマウンドの前へ。芦原球審から危険スイングで警告を告げられた。「スライダーをバットに当てようと思って、当てたら飛んで行ってしまった。退場かなと思ったんですけど、その後しっかりスプレーを塗って臨みました」と浦田。６球目を左前へ運んだ。

神宮で４月１６日に行われたヤクルト―ＤｅＮＡ戦でヤクルトのオスナがスイングしたバットが手から離れ、球審の川上拓斗審判員（３０）の側頭部を直撃。救急搬送され、集中治療室（ＩＣＵ）で頭部の手術を行った。これを受け、１１日のＮＰＢと１２球団による実行委員会で「危険なスイング」をした打者を退場などの処分対象にする、新ルールを策定。１２日に始まった新ルールで、初めての罰則規定の適用となった。浦田は「次にやったら退場になっていた。（対策は）スプレーですかね」と語った。