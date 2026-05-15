【巨人評論】２戦連発のキャベッジの先制弾「理想的な一発やったね」村田真一氏が絶賛

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―０ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）

巨人はＤｅＮＡとの３連戦初戦をものにして今季初の４連勝を飾った。トレイ・キャベッジ外野手は５回に先制の６号ソロを豪快に右中間スタンドに放り込み、井上温大投手を援護。スポーツ報知評論家の村田真一氏は「理想的な一発やったね」と称賛した。

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お見事なキャベッジの一発やったね。平良の甘いシンカーかな。逆方向の左中間にあの打球の速さでスタンドに放り込める打者は日本人にはなかなかおらんからね。ソロではあったけれど、緊迫した投手戦を繰り広げていた井上にとっては、ものすごく力になったんちゃうかな。

キャベッジって元々、無理に引っ張りにいくタイプの打者やない。だから左中間にあの打球が飛ぶというのは本人にとっても理想的なんやろうと思う。２回の第１打席も変化球で攻められて空振り三振はしたけど、体を前に出されたりせず、しっかり自分のスイングはできていたし、それができるのは調子が上向いてきている証拠やろね。打線が思うように点を取れていない状況で、やっぱり一発は試合の流れを作ったり、変えたりする大きな武器になると改めて感じたよ。（村田 真一）