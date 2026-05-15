PUFFY名曲「アジアの純真」“幻のタイトル” きっかけはタモリ「昔、私が…」
PUFFYが、15日放送のテレビ朝日系『ミュージックステーション』（後9：00）に出演。作詞・井上陽水、作曲・奥田民生による「アジアの純真」の“幻のタイトル”について、タモリが明かす一幕があった。
【画像】&TEAMにPUFFY…わくわくが止まらない出演者ラインナップ
同曲にタモリが関わっていたのかという石崎ひゅーいからの質問に答える形で、タモリが「結論から言うと、関わってないんです（笑）。昔、私が『熊猫深山』っていう、本当はない中国民謡を歌っていたんですよ。それを井上陽水師匠が気に入って。この2人がデビューする時に（楽曲を）『熊猫深山』というタイトルにするってしたんだけど（周りから）猛反対（笑）。そりゃ、若い子がデビューする時に『熊猫深山』って」と貴重なエピソードを明かしていた。
■出演アーティスト・楽曲一覧 ※五十音順
石崎ひゅーい「Tokyo City Lights」
&TEAM「Bewitched」
爆風スランプ「大きな玉ねぎの下で」
PUFFY「これが私の生きる道」「愛のしるし」「アジアの純真」
日向坂46「Kind of love」
森山直太朗「愛々」
森山直太朗・石崎ひゅーい「愛し君へ」
【画像】&TEAMにPUFFY…わくわくが止まらない出演者ラインナップ
同曲にタモリが関わっていたのかという石崎ひゅーいからの質問に答える形で、タモリが「結論から言うと、関わってないんです（笑）。昔、私が『熊猫深山』っていう、本当はない中国民謡を歌っていたんですよ。それを井上陽水師匠が気に入って。この2人がデビューする時に（楽曲を）『熊猫深山』というタイトルにするってしたんだけど（周りから）猛反対（笑）。そりゃ、若い子がデビューする時に『熊猫深山』って」と貴重なエピソードを明かしていた。
■出演アーティスト・楽曲一覧 ※五十音順
石崎ひゅーい「Tokyo City Lights」
&TEAM「Bewitched」
爆風スランプ「大きな玉ねぎの下で」
PUFFY「これが私の生きる道」「愛のしるし」「アジアの純真」
日向坂46「Kind of love」
森山直太朗「愛々」
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