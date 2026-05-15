1か月後の初戦で対戦、オランダメディアも日本代表メンバーを速報「最も注目すべき欠場者」として紹介したのは…
ワールドカップを戦う日本代表のメンバーが発表になった。ちょうど1か月後、6月15日のグループリーグ初戦で対戦するオランダのメディアも速報している。
オランダ『Voetbal International』は森保一監督らが行った会見の様子を速報。三笘薫が怪我のために招集外となったことを報じ、代わってかつて同国のNECにも所属したFW塩貝健人といった若手を招集したことを伝えている。
一方で同国リーグで3ゴール8アシストと結果を残す22歳MF佐野航大が招集外となったことにはやや驚きがある様子。同メディアが「佐野航大は国内にとどまる」と記せば、『テレグラフ』は「最も注目すべき欠場者」として、佐野航の選外を報じている。
オランダ『Voetbal International』は森保一監督らが行った会見の様子を速報。三笘薫が怪我のために招集外となったことを報じ、代わってかつて同国のNECにも所属したFW塩貝健人といった若手を招集したことを伝えている。
一方で同国リーグで3ゴール8アシストと結果を残す22歳MF佐野航大が招集外となったことにはやや驚きがある様子。同メディアが「佐野航大は国内にとどまる」と記せば、『テレグラフ』は「最も注目すべき欠場者」として、佐野航の選外を報じている。