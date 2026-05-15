サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に挑む日本代表の森保一監督（57）が15日、NHK「ニュースウオッチ9」（月〜金曜後9・00）に生出演し、この日発表された日本代表メンバーについてコメントした。

スポーツコーナーの冒頭で登場。「大和魂を持って、ワールドカップ、一緒に戦って下さい」と、テレビの向こうのサポーターに呼びかけるように話した。

番組では、会見や各地のパブリックビューイングから、サポーターの期待の声をまとめたVTRを放送した。森保監督は「まずこうやってNHKメディア取り上げて下さって、W杯に向けて関心度を上げてくれているのが凄くありがたい」と感謝。「期待も感じますけど、日本一丸でたくさん応援をいただいて、W杯に挑めれば、目標を絶対に達成できると信じている」と力強く語った。

この日、都内でイベントに参加した日本代表時代のチームメート、ラモス瑠偉氏からは「このメンバー選ぶのには2日、3日寝てないんじゃないの？」と心配の声が。「国民がみんな、あなたを凄く応援しているからね。それを忘れないでね。最後は楽しんで欲しいです」とエールも送られた。

森保監督は「ラモスさんの応援の言葉、めちゃくちゃうれしいです」と表情をほころばせた。