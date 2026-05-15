「巨人２−０ＤｅＮＡ」（１５日、東京ドーム）

巨人・浦田が「危険スイング」で警告を与えられた。ルール適用１号となった。

七回の打席で、低めの変化球にスイングしたが、バットが手を離れて前に飛んだ。バットは誰にも当たらずマウンドの前で止まり、打球はファウルだった。

球審は「ただいま浦田選手、すっぽ抜けました。警告を与えます」とアナウンス。球場からどよめきが起こった。

試合後、浦田は「（球種が）スライダーやったんで、バットに当てようと思って。当てたら飛んでいってしまいました」と説明。球審がアナウンスに行く様子を見て、「退場かなと思ったんですけど、警告だったんで。『あぶな』と思った」と振り返った。

警告を受けたことでの変化は「警告が出るまではしなかったが、次やったら退場なのでスプレーは塗りました」と語った。

「危険スイング」は、１２日から罰則規定が設けられた。４月１６日のヤクルト−ＤｅＮＡで選手の手から離れたバットが球審を直撃する事故が発生。バットを投げ出して他者を脅かすような行為は２度の警告で退場、バットが他者に向かって当たった場合は即退場となる。