バレーボールのＳＶリーグ男子チャンピオンシップ決勝戦（１５日、神奈川・横浜アリーナ）は、連覇の狙うレギュラーシーズン（ＲＳ）１位のサントリーが先勝だ。

ＲＳを圧倒的な強さで制したサントリーは、同２位の大阪Ｂが対戦。会場には１万０１２１人（速報値）が駆けつけ、今季限りでサントリーを退団する高橋藍と左のエース・西田有志と直接対決を目に焼き付けた。

第１セットは終盤まで一進一退の攻防が続くも、サントリーがセットポイントを奪う。最後はドミトリー・ムセルスキーが得点を決めて、サントリーが２６―２４で先取した。第２セットは大阪Ｂが終盤に抜け出し、２５―２２で取り返した。

第３セットは１、２セット目と異なり、サントリーが序盤から大量リード。司令塔の関田誠大の華麗なトスワークに合わせ、高橋、ムセルスキーらが得点を重ね、２５―１６と奪取して勝利に王手を懸けた。

第４セットはサントリーがリードの展開だったが、中盤に大阪Ｂが追いつく。しかし、最後はサントリーが力で押し切り、セットカウント３―１で快勝。１６日の第２戦でも勝利すれば、２連覇が決まる。

高橋は１４日の前日会見で「ここがバレー人生の一つのポイント。優勝して自分自身の成長に、次のステップにつなげていきたい」ときっぱり。頂点の座を譲るつもりはない。