可愛いのみーーーっけ！【ダイソー】集めたくなる♡「シール」

大人も子どもも自分だけのシール帳づくりのために、何枚でも集めたくなる「シール」。【ダイソー】で、大人可愛いシールを発見したインスタグラマーさんがいるもよう。今回は、インスタグラマーさんがダイソーでゲットした、ゆる可愛い猫が描かれたフレークシールと、カフェの世界観を楽しめるシールをピックアップしました。

猫 × 菓子パンのゆるかわフレークシール

@gnm.aoさんが、ダイソーでゲットした「フレークタイプステッカー（猫文具、スイーツ）」 \110（税込）。猫と菓子パンを組み合わせたイラストがゆる可愛い、フレークシールです。猫型のドーナツや菓子パンがモチーフになっており、気分で選びたくなるような楽しさがあります。やわらかいタッチや優しい色づかいで、シール帳に1枚貼るだけでほんわかしたムードになりそう。30枚入りなので、気軽にどんどん使えるのも嬉しいポイントかも。

上品で甘すぎないデザイン

「デザインシール（カフェ）」 \110（税込）は、カフェモチーフのイラストでまとめられたデザインシール。コーヒーやトースト、ペーパーバッグなどが落ち着いたタッチで描かれていて、大人可愛い雰囲気です。キラキラしたシールや、キャラクターのシールも可愛いけれど、こんな風におしゃれでシックなシールも加えてくと一目置かれるかも。インスタグラマーの@gnm.aoさんも「カフェシールかわいい！！」と、歓喜のコメントを投稿しています。

たくさん集めてしまいたくなる可愛さが詰まったダイソーのシールが、気になった人はぜひチェックしてみてください。

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※こちらの記事では@gnm.ao様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Aoi.S