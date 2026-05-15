フィフティーフィフティー韓国で流行中の「ソックス」コーデ可愛すぎ！

韓国ガールズグループ・FIFTY FIFTY（フィフティーフィフティー）が、ブラックを基調にした統一感のあるスタイリングが可愛いと話題に。その中でも特に注目を集めたのが、韓国で今トレンドとなっている「ソックス」の足元コーデです。

“ソックス見せ”が韓国アイドルの定番に

今回のFIFTY FIFTYは、ミニ丈のブラックワンピースにソックスを合わせたスタイルを披露。黒のローファーや厚底シューズと組み合わせることで、クラシカルなのにどこかガーリーな雰囲気を演出していました。

特に韓国では最近、“靴下を主役にするコーデ”が人気上昇中。シンプルな服装でも、ソックスの丈感やボリューム感を変えることで、一気に韓国っぽい着こなしに仕上がるとして注目されています。

あえて“外す”バランス感が今っぽい

また、白ソックスは「制服っぽく見えそう」と難易度が高く感じられがちですが、韓国ではむしろ“抜け感アイテム”として人気。ミニ丈ボトムやワンピースに合わせることで、重たくなりがちな黒コーデを軽やかに見せてくれます。

シンプルなアイテムだけで取り入れられるため、日本でも挑戦しやすいのが魅力。今年は足元から“韓国っぽコーデ”を楽しむ人がさらに増えそうです。

Photo:Aflo