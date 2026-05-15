「コテで巻くの苦手」→ ならコレーー！【40・50代】が似合う♡「ゆるっとパーマ」

朝の忙しい時間にコテやアイロンを使いこなすのは大変だったり、コテが苦手でスタイリングがうまくできなかったり……。そんな人は、ゆるめのパーマを取り入れれば、乾かすだけでオシャレな動きが手に入るかも。「juno Hair Salon」のスタイリスト@hanae.yamaguchiさんが発信するスタイルは、無理なく今っぽい抜け感を与えてくれそうなものばかり。今回は、手間をかけずに垢抜けられる、ゆるっとパーマのおすすめスタイルをご紹介します。

黒髪に映える、ふわふわウェーブのミニボブ

顎下ラインの切りっぱなしミニボブに、ランダムに動くふわふわウェーブを合わせたスタイル。黒髪の凛とした美しさとパーマの柔らかい質感が両立されていて、こなれ感たっぷりに仕上がっています。@hanae.yamaguchiさんによると、スタイリングは半乾きの状態に「ムースを全体に馴染ませて自然乾燥させればオッケー」とのことなので、忙しい朝でも手早くスタイリングができそうです。

毛先の動きが可愛い！ 切りっぱなしパーマボブ

顎のラインでプツッと切り揃えたミニボブをベースに、躍動感のあるランダムなウェーブを施しています。切りっぱなし特有のエッジを残しつつ、パーマによって生まれる毛先の遊びが大人可愛い表情を引き出しています。シンプルなカットに柔らかなニュアンスが加わるため、いつものボブスタイルに少し変化をつけたい人にオススメです。

ハイライトを効かせた、オリーブベージュの軽めボブ

残っているパーマを活かしつつ、顔まわりとトップにレイヤーを入れて軽やかに仕上げたスタイルです。地毛ベースにブリーチなしのハイライトを入れることで、立体的な奥行きと上品な色合いを演出。ウェットな質感で整えることでこなれた雰囲気が際立ち、より軽快で洗練された印象に仕上がりました。

白髪ぼかしを叶える、大人可愛いレイヤーボブ

顔まわりとトップにレイヤーを入れてカットし、ふわふわパーマを施したフェミニンなボブです。カラーは赤みを抑えたナチュラルなベージュで、白髪を自然になじませる白髪ぼかしとしての役割も◎ ふんわりとしたボリューム感がありながらも、短めレングスで首元がすっきりと見えるため、これからの季節にもフィットしそうです。

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※こちらの記事では@hanae.yamaguchi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。