「ロッテ６−３オリックス」（１５日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテが西川の２試合連続となる３号決勝３ランで快勝。５月初の連勝を飾った。

同点で迎えた七回は２死から高部、小川の連打で一、二塁の好機。西川はカウント３−０から山崎の内角への１５２キロ直球を左翼スタンドに運んだ。「ここしかないと思ったんで、真っ直ぐ１本でいきました」とコメントした。

三回には１死二、三塁からポランコの遊ゴロで１点を先制。さらに２死三塁から佐藤が初球内角高めに浮いたカーブを右越えに運ぶ２試合連続と６号２ラン。「ゾーンを上げていたので、うまく反応して打つことができました」とコメントした。

先発はこれまで中継ぎとして１３試合に登板していた来日１年目のロング。六回途中２安打２失点の好投で試合を作った。五回まで走者を許しながら２併殺で切り抜ける安定した投球。六回は先頭の宗に右中間二塁打、中川に四球を与え、無死一、二塁のピンチを招いたところで降板した。

２番手八木が登板。犠打で１死二、三塁とされ、西川の遊ゴロの間に１点、さらに２死一、二塁から森友に右中間２点二塁打を浴び、同点とされた。

３番手で七回に登板し１回１安打無失点に抑えた中森が今季初勝利を飾った。