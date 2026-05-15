本格的な夏が近づくなか、「味の素」が「2026年夏猛暑食トレンド」を発表しました。

【写真で見る】“フローズンかつおだし”！？暑い夏にぴったりの凍らせグルメ

シャリシャリ麺つゆで暑い日も食べやすい?「凍らせグルメ」に注目

季節外れの暑さとなるなか、食べたいのは冷たいグルメ。



味の素の調査で、約8割の人が「夏のキッチンで料理するのはつらい」と回答。



暑い夏の「食のトレンド」として注目したのが、「凍らせること」。

味の素 味の素コンシューマーフーズ事業部 上丸茉莉花さん

「暑さに伴って求める“冷たさ”も、より冷たくなるであろうということで、凍らせることがトレンドになっているのかなと考えています」

そこで開発したのが、凍らせて食べる麺用の調味料「氷みぞれつゆ」です。



24時間以上凍らせたつゆを、冷水で締めたそうめんにかけるだけ。

Nスタスタッフ

「細かい氷がそうめん全体にまとわりついていて、とても美味しいです。これなら暑い日でもたくさん食べられそうです」

蒸しケーキ・マシュマロ・トマトも冷たく美味しく

山崎製パンも“凍らせておいしい菓子パン”の楽しみ方を公開しています。

山崎製パン公式レシピでは、「北海道チーズ蒸しケーキ」の凍らせるベストタイムは約3時間。

山内あゆキャスター

「（3時間凍らせたものを食べてみましたが）硬すぎず、しっとりふんわりという感じで、すごくおいしかったです」

凍らせておいしいグルメは他にもあります。



冷凍食品に詳しい“冷凍王子”こと、西川剛史さんのおすすめは「ミニトマト」。保存袋に入れて1日しっかり凍らせるのがポイントだそうです。

冷凍食品に詳しい西川剛史さん

「ミニトマトを冷凍して、凍ったままレモン汁とオリーブオイルをかけて、フローズンマリネとして楽しむのがおすすめです」

さらに、意外な「マシュマロ」も凍らせるとおいしいということです。

西川剛史さんによると、冷凍用の保存袋に入れて冷凍庫へ。冷凍庫から出して10秒ほどで食感が変わってしまうため、いわば“賞味期限は10秒”とのこと。



凍らせたマシュマロは、どんな感じになるのでしょうか。

高柳光希キャスター

「やわらかくて、噛むと甘さが出てきます。（ふんわりではなく）もっちりしています」

パンやドーナツ 企業が推す“凍らせグルメ”

山内キャスター:

北海道チーズ蒸しケーキのほかにも、山崎製パン公式の冷やしグルメをご紹介します。

▼薄皮クリームパン

・半日ほど冷凍

・クリームが固まり、シューアイスのような食感



▼ランチパック 苺ジャム＆マーガリン

・約2時間冷蔵

・パンがふわふわなまま、マーガリンがホワイトチョコのような食感に

さらに、ミスタードーナツ公式の「凍らせ推奨ドーナツ」もあります。

▼チョコファッション

▼エンゼルクリーム

担当者は「ラップに包んで約3時間冷凍すると美味しい」「凍らせた翌日中にお召し上がりください」としています。

“二重ロック”で凍らせて！アボカド・どら焼き…“冷凍王子”のおすすめは?

“冷凍王子”こと西川さんによると、「どら焼き」も冷凍におすすめだといいます（約1日冷凍）。

カチカチに硬くなるかと思いきや、中はしっとりしたままなのですが、糖度が高いほど凍りづらくなるということです。



甘さが控えめなほど固く凍り、甘いほど柔らかいままになるそうです。



さらに、凍らせた「アボカド」も美味しいのだそう。

アボカドを丸ごと、1日冷凍して半解凍（目安は600Wで30秒程度）すると、スプーンですくえる、まるでアイスのようになるということです。



ただ、アボカドはそのままだと甘くないので、蜂蜜をかけるのがポイントです。

“冷凍王子”西川さんによると、冷凍庫は乾燥や酸化しやすいという特徴があるため、ラップフィルムに一度包んで冷凍用保存袋に入れるのがおすすめの冷凍方法だということです。



また、「食材が新鮮なうちに凍らせて、次の日ぐらいには食べましょう」ということでした。