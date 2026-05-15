お笑いコンビ・ロングコートダディがこのほど、都内で行われた、ＴＢＳ系で放送されるコントの祭典「キングオブコント２０２６」のエントリー表明会見に、昨年大会王者として出席した。

昨年大会でしのぎを削ったレインボー、しずるらを前に優勝後の反響について問われ、堂前透は「まだマネジャーへの電話が鳴りやみません、すごいです。本当に夢がありました」と１年たっても続く特需に満面の笑み。兎も「マネジャーがずっと（携帯を）充電してます。モバイルバッテリーを１５個ぐらい持ち歩いてる」と明かした。

また町の人からは英雄扱いされるようになったようで堂前は「チャンピオン！って（声をかけられる）」とうれしげに説明。兎も「商店街とか歩いても『これ、チャンピオン持って来なよ！』って。めっちゃうれしい」と差し入れを受け取る機会が増えたという。

さらにしずる・純から、優勝後のモテエピソードを問われると兎は「きのうのことなんですけど、人生で初めて逆ナンされました」と告白。「駅のホームで、８０歳くらいのおばあちゃんだったんだけど『あー釣り好き？』って言われて『あ、好きです』って。俺のジャケットに『釣り』って書いてて」と説明したが、気になるジャケットのデザインに芸人達が一斉に大イジリ。レインボー・ジャンボたかおが「“漫談家うそ”でしょ」と非難すると、兎は「良いだろ服は！釣りって書いてる服があんだよ！」と噴火していた。

一方の堂前は「僕は普通にめっちゃモテてます」と淡々と告白。「カッコイイー！夢あるなー！」と、周囲から羨望のまなざしを浴びていた。