「2026年春ドラマ」で演技が光っていると思う男性俳優ランキング！ 「松山ケンイチ」を抑えた2人は？
All About ニュース編集部は2026年4月27日、全国の20〜60代の男女300人を対象に「2026年春ドラマ出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。
今回のランキングは、「2026年春ドラマ」に出演する男性俳優が対象です。それでは、「2026年春ドラマで演技が光っていると思う男性俳優」ランキングの結果を紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
3位は松山ケンイチさんです。松山さんは、『時すでにおスシ!?』（TBS系）に出演し、主人公が通う“鮨アカデミー”の堅物講師・大江戸海弥を担当しています。
本作は、永作博美さんが14年ぶりに民放連ドラの主演を務める作品で、鮨アカデミーが舞台。永作さんと松山さんは、映画『人のセックスを笑うな』以来、18年ぶりの共演です。松山さんが、不器用ながら心のやさしい大江戸を丁寧に表現し、演技力の高さを見せつけています。
回答者からは、「不器用な昔気質の職人をうまく表現できていると感じる」（50代男性／大阪府）、「見入ってしまうので、光っていると思う」（40代女性／神奈川県）、「キャラ作りを徹底していて喋り方がおもしろい」（40代女性／福島県）などの意見が寄せられました。
2位は高橋一生さんでした。高橋さんは、『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（テレビ朝日系）に出演し、テレビ朝日系ゴールデン帯連続ドラマで初主演を務めています。
本作では、IT企業の社長・根尾光誠と、下町で暮らす野本英人の二役を担当。高橋さんは、性格も立場もまるで真逆の二役を、抜群の演技力で表現して高い評価を受けています。
回答者からは、「初回のちょっと冷徹な感じが素敵に見えたから」（40代女性／宮城県）、「繊細な感情表現が際立っており作品全体を引き締めている」（40代女性／愛知県）、「一人二役で演技力が素晴らしいと思います」（40代男性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位は北村匠海さんです。北村さんは、月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）で主演を担当。本作で地上波連続ドラマ初主演となり、初の教師役を務めています。
主人公の朝野峻一は、生徒のことを第一に考える、明るく真っすぐな性格の教師。爽やかな北村さんにピッタリの役で、生徒役の若手俳優たちとのコンビネーションも抜群です。
回答者からは、「演技がナチュラルで素敵だと思う」（20代女性／長野県）、「主演としてとても頑張っていますし、演技力もどんどん高くなっているので光っていると思う」（20代女性／宮城県）、「演技がうまいのですごく見惚れてしまいます」（30代女性／静岡県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
今回のランキングは、「2026年春ドラマ」に出演する男性俳優が対象です。それでは、「2026年春ドラマで演技が光っていると思う男性俳優」ランキングの結果を紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
3位：松山ケンイチ（『時すでにおスシ!?』）／34票
3位は松山ケンイチさんです。松山さんは、『時すでにおスシ!?』（TBS系）に出演し、主人公が通う“鮨アカデミー”の堅物講師・大江戸海弥を担当しています。
回答者からは、「不器用な昔気質の職人をうまく表現できていると感じる」（50代男性／大阪府）、「見入ってしまうので、光っていると思う」（40代女性／神奈川県）、「キャラ作りを徹底していて喋り方がおもしろい」（40代女性／福島県）などの意見が寄せられました。
2位：高橋一生（『リボーン 〜最後のヒーロー〜』）／37票
2位は高橋一生さんでした。高橋さんは、『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（テレビ朝日系）に出演し、テレビ朝日系ゴールデン帯連続ドラマで初主演を務めています。
本作では、IT企業の社長・根尾光誠と、下町で暮らす野本英人の二役を担当。高橋さんは、性格も立場もまるで真逆の二役を、抜群の演技力で表現して高い評価を受けています。
回答者からは、「初回のちょっと冷徹な感じが素敵に見えたから」（40代女性／宮城県）、「繊細な感情表現が際立っており作品全体を引き締めている」（40代女性／愛知県）、「一人二役で演技力が素晴らしいと思います」（40代男性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位：北村匠海（『サバ缶、宇宙へ行く』）／53票
1位は北村匠海さんです。北村さんは、月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）で主演を担当。本作で地上波連続ドラマ初主演となり、初の教師役を務めています。
主人公の朝野峻一は、生徒のことを第一に考える、明るく真っすぐな性格の教師。爽やかな北村さんにピッタリの役で、生徒役の若手俳優たちとのコンビネーションも抜群です。
回答者からは、「演技がナチュラルで素敵だと思う」（20代女性／長野県）、「主演としてとても頑張っていますし、演技力もどんどん高くなっているので光っていると思う」（20代女性／宮城県）、「演技がうまいのですごく見惚れてしまいます」（30代女性／静岡県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)