「普通の日常が幸せ」藤本美貴、娘＆夫とのプライベートショット公開「ミキティに似て可愛いんだろうな」
タレントの藤本美貴さんは5月15日、自身のInstagramを更新。家族の日常ショットを公開しました。
【写真】藤本美貴の“普通の日常”
コメントでは「素敵な写真ばかりです」「普通が１番です！いつもと変わらない日常が１番幸せ」「ほんとにステキ家族 お仕事忙しいのに家族時間もすごく大切にしてて尊敬です！」「一瞬、ミキティがプリンセスにコスプレしたのかと思ってプリンセスのお顔をマジマジ見てしまいました」「ミキティに似て可愛いんだろうな」といった声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】藤本美貴の“普通の日常”
「素敵な写真ばかりです」藤本さんは「GWや最近の思い出」とつづり、5枚の写真を投稿。娘たちと「ディズニー行ったり」「原宿デート」をしたりしている様子や、「鉄棒の前周りの練習」をする娘たちの姿、夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんが「多摩川デートで娘達を撮影する」姿などが見られます。5枚目は「前歯が2本」抜けた娘のショットです。藤本さんは「なんか普通の日常だけど 普通の日常が幸せですね」ともつづりました。
「母の日 こちらこそありがとう」11日には「母の日 こちらこそありがとう」とつづり、娘たちからのプレゼントや、娘たちとハグをしているスリーショットを公開していた藤本さん。親子の仲の良さが伝わってきます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)