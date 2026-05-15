元「ラストアイドル」の畑美紗起プロデュースの６人組アイドルグループ「Ｌｕｍｉéｔｏｉｌｅ（ルミエトワール）」（ルミエト）が、６月２７日に神田明神ホールでのライブ「まだ名もない星たちへ」でデビューすることを１５日、発表した。また、デビュー曲「なりたい、無敵ヒロイン」を２６日に配信リリースする。

「ラストアイドル」、「×純文学少女歌劇団」で活躍し、現在は俳優・モデル・クリエイターとして活動する畑が、２０２５年１１月より、自身がプロデュースする新たな王道アイドルプロジェクトとしてオーディションを開催した。

選ばれたメンバーは、１９歳から２４歳までの６人。

橘優衣（たちばなゆい＝１９）、茅野花音（かやのかのん＝２０）、越まりん（こしまりん＝２４）、夏八木音羽（なつやぎおとは＝２３）、月城妃奈（つきしろひな＝１９）、羽田心咲（はねだみさき＝２２）

グループ名の「Ｌｕｍｉéｔｏｉｌｅ（ルミエトワール）」は、“光”を意味する「Ｌｕｍｉèｒｅ」と、“星”を意味する「Éｔｏｉｌｅ」という言葉をかけ合わせ、メンバー一人一人の個性や輝きを集め、光として誰かの夜空を照らす存在を目指すという思いが込められた。

畑は「今回のオーディションでは、たくさんのご応募をいただきました。書類審査では、一人一人の思いや言葉にしっかり目を通させていただき、『全員に会ってみたい』と感じるほど、それぞれに大きな魅力がありました。その中で出会えたメンバーたちは、大きな可能性を持った存在です。一人一人の個性を大切にしながら、たくさんの方に愛され、誰かの心を動かせるグループを目指して活動してまいります。メンバーとともに、ここから新しい物語を作っていきます。ぜひこれからの活動を楽しみにしていてください」とコメントした。