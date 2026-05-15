５人組ロックバンド・ＦＬＯＷが１５日、所属する大手芸能事務所アミューズの公式ＹｏｕＴｕｂｅで「ＦＬＯＷ 結成２６周年記念インタビュー」を公開した。

２０００年の結成から、今年が２６周年。バンド名にちなんで“２６（フロウ）”ということで、メンバーが大事な節目と位置づけている年に、ボーカル・ＫＥＩＧＯがＭＣを務める形式で、この２６年間を振り返った。

初のカバーシングル「贈る言葉」（０３年）や大人気アニメ「ＮＡＲＵＴＯ−ナルト−」のテーマソングになった「ＧＯ！！！」（０４年）のリリースをターニングポイントに挙げ、「当時、ホームページのアクセス数が圧倒的に上がった」「初の海外ライブは、この曲があったからこそ」とメンバーが語った。

海外でのライブ実績を積み重ね、今年１月にアフリカのコートジボワールにて開催の「Ｊ−ＰＯＰ Ａｎｉｍｅ Ｉｖｏｉｒｅ ２０２６」で日本人バンドとして初の“世界五大陸制覇”を達成。海外ツアーでのトラブルをランキング形式で振り返り、盛り上がった。

インタビューの最後は「五大陸行ったとはいえ、行けていない国もたくさんあります。日本ももちろん、ライブは続けていきたいなと思っていますので、ぜひライブに１度遊びに来てください」とＫＥＩＧＯが今後への意気込みを語り、締めくくっていた。