プロ雀士でマルチタレントの岡田紗佳（32）が15日、都内でプロ麻雀リーグ「Mリーグ2025−26」の閉幕イベント前に、所属する「KADOKAWAサクラナイツ」の選手として取材に応じた。

7月22日リリースの楽曲「国士無双LOVE」で歌手デビューすることが発表されており、同曲がオフィシャルソングに決まり自身も参戦する「Mトーナメント2026」（6月1日開幕）への意気込みを明かした。

岡田は「これから『Mトーナメント』が始まるんですけど、オフィシャルソングをやっておきながらすぐ負けるのは恥ずかしいことだと思うので、それだけはないように。私も選手のほうでしっかり結果を残していきたいなと思っています。サクラナイツ、過去優勝している人が2人いるんですよ。結構縁がある大会だと思うので、頑張ります」と笑顔で語った。

「国士無双LOVE」は岡田らしく麻雀用語をちりばめた激しいビートで中毒性ある1曲。M!LKの楽曲「好きすぎて滅!」「爆裂愛してる」を生んだ浅野尚志氏が手がけた。あらためてどのようなナンバーか聞かれ、岡田は「結構明るくハイテンポなポップな感じの曲なので、みんなに踊っていただけるような」とアピールした。

チームメートの堀慎吾（42）から「ここでワンフレーズ歌うとかは?」と振られると、「それはマジで無理です!」と即答し、笑いを誘った。「ちょうど（6月）1日の（Mトーナメント）エンディングで初解禁と決まっているので、申し訳ないです！」と理解を求めた。