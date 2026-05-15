◆バレーボール 大同生命ＳＶリーグ男子 チャンピオンシップ決勝第１戦 サントリー ３―１（２６ー２４、２２ー２５、２５ー１６、２５―２３） 大阪ブルテオン（１５日、横浜アリーナ）

２戦先勝方式で争うチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝が始まり、レギュラーシーズン（ＲＳ）１位のサントリーが、２位で初の決勝に進んだ大阪Ｂを３―１で下して先勝し、ＣＳ連覇に王手をかけた。サントリーの高橋藍主将が、２―１の第４セット（Ｓ）で劣勢からサービスエースとフェイクセット（スパイクを打つふりをしてトス）を決め、チームを勢いづけた。

第１Ｓの先発は、アウトサイドヒッター（ＯＨ）高橋藍、対角にクリュカ、オポジット・ムセルスキー、セッター・関田誠大、ミドルブロッカー・小野寺太志、鬼木錬、リベロに小川智大が入った。

第１Ｓはいきなり接戦となり、２１―２２の場面でエース・高橋藍がライトからスパイクを決めると、２４―２４の場面では大阪Ｂの富田のスパイクを３枚ブロックで止めた。最後は２１８センチの得点源・ムセルスキーがライトから決めきり、２６―２４でセットを先取した。

サントリーが先攻し、第２Ｓは大阪Ｂが奮起。フランス代表で五輪連覇のセッター、Ａ・ブリザールがワンハンドでバックトスを上げ、大歓声が上がるとエース・西田が決めた。サントリーは高橋藍のバックアタックで粘ったが、２２―２２の場面で西田がバックライトから強打を突き刺し、２５―２２でセットを取り返し、１―１とした。

第３Ｓは、３―３からサントリーのムセルスキーのアタックでリズムをつくり、４連続得点。９―５ではクリュカのスパイクも決まり、サントリーが一気に差を広げる。２５―１６で奪った。サントリーが２―１で迎えた第４Ｓは、１４―１５の劣勢から高橋藍主将がサービスエースで相手レシーバーをはじいて決めた。続いてフェイクセットでライトのムセルスキーの得点につなげた。２３―２１から高橋藍の兄・塁がリリーフサーバーで登場し、サービスエースでマッチポイントを握って勝利に貢献した。

◆チャンピオンシップ ２戦先勝制で行われ、１勝１敗の場合、第３戦を行う。レギュラーシーズン（ＲＳ）上位６チームが進み、１位のサントリーと２位の大阪Ｂはシードで準決勝から登場した。準々決勝と準決勝はＲＳで上位チームのホームで行い、準々決勝で４位名古屋が５位広島Ｔに、３位愛知が６位東京ＧＢにそれぞれ２連勝。準決勝ではサントリーが名古屋に、大阪Ｂが愛知に２連勝した。決勝は１６日も横浜アリーナで実施する。