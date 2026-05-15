◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―０ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）

巨人が今季初の４連勝で３位に再浮上した。先発の井上温大投手が８回無失点の好投で今季３勝目を挙げた。３勝はすべてＤｅＮＡ戦で、これで２４年からＤｅＮＡに対し自身７連勝となった。相川監督が左腕の井上に対し、あえて左打者８人を並べる奇策に打って出たが、１５０キロの直球とキレ味鋭いスライダーでハマ打線を封じ込めた。

ー巨人・井上温大投手の一問一答は以下の通りー

ー中１１日のマウンド、狙いは。

「先頭バッターをしっかり斬っていこうという思いで毎試合毎試合投げているので、それが実行できたのでよかったです」

ー一番よかったところは。

「真っすぐが走っていたので、キャッチャーの卓三さんも真っすぐをどんどん使っていこうと話していましたし、ピンチでも何回も声かけてくれて奮い立たせてもらって投げることができました」

ー自己最長タイの８回を投げきった。

「７回に出し切って投げていたので８回は行くと思わなかったんですけど、卓三さんが来てくれて『頑張れ』って何回も言ってくれたので頑張れました」

ー打つ方でも今季初打点、プロ初の犠飛。

「自分で打つこともやっぱり大事なので、練習の成果が出てよかったです」

ーファンへ。

「次の試合も１イニングでも長く投げてチームを助けていけるように頑張りますので、応援よろしくお願いします」