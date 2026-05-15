今季の注目株♡ ヴィンテージライクな小花柄が可愛い【キャミワンピ】着回し4選
ワンピースは着こなしがワンパターンになりがち...。そこで今回は、ヴィンテージライクな小花柄が可愛らしい「花柄キャミワンピース」の着回しコーデをご紹介します。ガーリーだけでなく、カジュアルにもシフトできる着こなし術をチェックして、いろんなテイストに挑戦しちゃおう♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
花柄キャミワンピース
ヴィンテージライクな小花柄は今季の注目株♡
ガーリーに決めたい日は1枚で、カジュアルに着こなしたい日は、デニムをあわせてレイヤードするのもアリ。
Cordinate レトロガーリーな優等生コーデ
ベージュジャケットを重ねて、小花柄ワンピをさらに上品な印象に。バブーシュカやローファーでレトロ感を足せば、ガーリーだけど甘すぎない着こなしに仕上がります♡
Cordinate ロゴTあわせの甘カジュアルコーデ
ロゴTとあわせて、花柄ワンピをデイリー仕様にアップデート。スニーカーをチョイスして、可愛さは残しつつ動きやすさも叶うカジュアルコーデに！
Cordinate 愛されガーリーコーデ
ピタッとしたシルエットのトップスに重ねて、女のコらしさ全開なコーデに♡ ヘアピンやサンダルで、細部まで可愛げを盛るのがポイント。
Cordinate ポロニットあわせでラフに着こなす韓国風コーデ
ポロニットカーデをあわせて、韓国風スタイルに。メガネやバッグで遊び心を足せば、抜け感たっぷりなコーデが完成♡
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／日高咲（ilumini.）モデル／中川紅葉（本誌専属）
中川紅葉
Ray編集部 エディター 草野咲来