今季の注目株♡ ヴィンテージライクな小花柄が可愛い【キャミワンピ】着回し4選

ワンピースは着こなしがワンパターンになりがち...。そこで今回は、ヴィンテージライクな小花柄が可愛らしい「花柄キャミワンピース」の着回しコーデをご紹介します。ガーリーだけでなく、カジュアルにもシフトできる着こなし術をチェックして、いろんなテイストに挑戦しちゃおう♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ 花柄キャミワンピース ヴィンテージライクな小花柄は今季の注目株♡ ガーリーに決めたい日は1枚で、カジュアルに着こなしたい日は、デニムをあわせてレイヤードするのもアリ。 花柄キャミワンピース 11,990円／NOT YOUR ROSE （HANA KOREA）

Cordinate レトロガーリーな優等生コーデ ベージュジャケットを重ねて、小花柄ワンピをさらに上品な印象に。バブーシュカやローファーでレトロ感を足せば、ガーリーだけど甘すぎない着こなしに仕上がります♡ 花柄キャミワンピースは着回し。ベージュジャケット 20,900円／COCO DEAL（ココ ディール）バブーシュカ 8,800円／Chapeaud’O銀座ノボ バッグ 9,350円／カカトゥ（アンビリオン）ソックス 1,210円／靴下屋（Tabio）ローファー 5,900円／ダブルエー オリエンタルトラフィック（ダブルエー）

Cordinate ロゴTあわせの甘カジュアルコーデ ロゴTとあわせて、花柄ワンピをデイリー仕様にアップデート。スニーカーをチョイスして、可愛さは残しつつ動きやすさも叶うカジュアルコーデに！ 花柄キャミワンピースは着回し。ロゴ Tシャツ 8,600円／EIMS（HANA SHOWROOM）ソックス 1,210円／靴下屋（Tabio）スニーカー 29,700円／Mizuno Sports Style（JOYEUX）

Cordinate 愛されガーリーコーデ ピタッとしたシルエットのトップスに重ねて、女のコらしさ全開なコーデに♡ ヘアピンやサンダルで、細部まで可愛げを盛るのがポイント。 花柄キャミワンピースは着回し。ニットトップス（ビスチエつきニットトップス）13,200円／COCO DEAL（ココ ディール）ヘアピン（4本セット）330円／ラティス ソックス 1,210円／靴下屋（Tabio）サンダル 12,900円／オリエンタルトラフィック（ダブルエー）

Cordinate ポロニットあわせでラフに着こなす韓国風コーデ ポロニットカーデをあわせて、韓国風スタイルに。メガネやバッグで遊び心を足せば、抜け感たっぷりなコーデが完成♡ 花柄キャミワンピースは着回し。ポロニットカーディガン 9,214円／ROSE FRANTZ（HANA SHOWROOM）メガネ 1,760円／ラティス バッグ 3,490円／神戸レタス 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／日高咲（ilumini.）モデル／中川紅葉（本誌専属）

中川紅葉

Ray編集部 エディター 草野咲来