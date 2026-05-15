【ハローキティ×MILKFED.】かわいすぎ新作アイテムに”ミミィ”も登場！トートやTシャツ出たよ♪

レディースカジュアルブランド「MILKFED.（ミルクフェド）」と「ハローキティ」がコラボレーション！

（写真）【MILKFED.×ハローキティ】新作バッグなどコラボアイテム

新作コラボアイテムが5月15日（金）から発売開始となりました♪

本コラボレーションでは、ハローキティと双子の妹”ミミィ”が登場。気になるアイテムをチェックします。

新作コラボアイテムをチェック！

【MILKFED.×ハローキティ】MILKFED.のクールさと、ハローキティのかわいらしさが融合した大注目アイテム！

コラボレーションでは、MILKFED.のルーツであるロサンゼルスのビーチをイメージしたデザインが勢ぞろい。

プルメリアやハイビスカスを身につけ、こんがりと日焼けしたハローキティやミミィがとってもかわいいんです。

オリジナルデザインのTシャツは甘めのデザインながらも、カラーがホワイトとブラックなのですっきりクールに着こなすことも可能。

MILKFED.のクールさと、ハローキティのかわいらしさが融合した大注目アイテムです。

気になる雑貨アイテムは？

雑貨アイテムは、ギンガムチェックが目を惹くナップサック、巾着ポーチ、キーチェーンを展開。

水着姿でプルメリアの花をつけたキティとミミィが、砂浜で仲良く向き合う姿を刺繍で表現しています。

ライトイエロー、レッド、ブラックのカラーリングがちょっぴりレトロで、フリルがついたデザインもとってもキュート。

シンプルなTシャツとデニムに合わせるだけで、トレンド感のある夏コーデが完成しそう。

上品な刺繍と繊細なレース使いが、大人も取り入れやすいほどよい甘め感♪

ナップサックはA4サイズがしっかり収まるサイズなので、使い勝手も抜群です！

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オンラインショップ限定アイテムとして、サーフボードモチーフが描かれたグラフィックTシャツや、同デザインのキーチェーン、オンラインストア限定カラーのポーチも登場！

こちらも見逃せないかわいさです〜。

商品はオフィシャルオンラインストア「calif」、ZOZOTOWN、全国の店舗にて発売開始！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※価格はすべて税込みです。