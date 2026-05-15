【ハローキティ×MILKFED.】かわいすぎ新作アイテムに”ミミィ”も登場！トートやTシャツ出たよ♪
レディースカジュアルブランド「MILKFED.（ミルクフェド）」と「ハローキティ」がコラボレーション！
（写真）【MILKFED.×ハローキティ】新作バッグなどコラボアイテム
新作コラボアイテムが5月15日（金）から発売開始となりました♪
本コラボレーションでは、ハローキティと双子の妹”ミミィ”が登場。気になるアイテムをチェックします。
新作コラボアイテムをチェック！
【MILKFED.×ハローキティ】MILKFED.のクールさと、ハローキティのかわいらしさが融合した大注目アイテム！
コラボレーションでは、MILKFED.のルーツであるロサンゼルスのビーチをイメージしたデザインが勢ぞろい。
プルメリアやハイビスカスを身につけ、こんがりと日焼けしたハローキティやミミィがとってもかわいいんです。
オリジナルデザインのTシャツは甘めのデザインながらも、カラーがホワイトとブラックなのですっきりクールに着こなすことも可能。
MILKFED.のクールさと、ハローキティのかわいらしさが融合した大注目アイテムです。
気になる雑貨アイテムは？
雑貨アイテムは、ギンガムチェックが目を惹くナップサック、巾着ポーチ、キーチェーンを展開。
水着姿でプルメリアの花をつけたキティとミミィが、砂浜で仲良く向き合う姿を刺繍で表現しています。
ライトイエロー、レッド、ブラックのカラーリングがちょっぴりレトロで、フリルがついたデザインもとってもキュート。
シンプルなTシャツとデニムに合わせるだけで、トレンド感のある夏コーデが完成しそう。
上品な刺繍と繊細なレース使いが、大人も取り入れやすいほどよい甘め感♪
ナップサックはA4サイズがしっかり収まるサイズなので、使い勝手も抜群です！
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オンラインショップ限定アイテムとして、サーフボードモチーフが描かれたグラフィックTシャツや、同デザインのキーチェーン、オンラインストア限定カラーのポーチも登場！
こちらも見逃せないかわいさです〜。
商品はオフィシャルオンラインストア「calif」、ZOZOTOWN、全国の店舗にて発売開始！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
※価格はすべて税込みです。