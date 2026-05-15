「彼氏と別れるから待っててね」“彼氏持ち”に恋をした男友だち。猛アプローチの末、待ち受けていた【まさかの結末】とは...！？

読者の経験をもとにしたエピソードをご紹介！アルバイト先の友人が、系列店で働く女性にひと目惚れ。しかし、彼女にはすでに彼氏がいました。周囲の心配をよそに、彼は強引にアプローチを続けますが、その恋は思わぬ方向へと進んでいきます…。

当時、私はカフェでアルバイトをしていました。そこで働いていた同年代の友人は、明るくて人懐っこい性格の持ち主です。

ある日の休憩中、彼が真剣な表情で恋愛相談を持ちかけてきました。話を聞くと、系列店で働く女性にひと目惚れしたとのこと。

しかし、その女性にはすでに長く付きあっている彼氏がいるというのです。

私は思わず「トラブルになるからやめたほうがいい」と止めましたが、彼はまったく引く様子を見せませんでした。

それどころか「どうせそのうち別れるでしょ」と根拠のない自信を見せ、思いを募らせていったのです。