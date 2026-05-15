「彼氏と別れるから待っててね」“彼氏持ち”に恋をした男友だち。猛アプローチの末、待ち受けていた【まさかの結末】とは...！？

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読者の経験をもとにしたエピソードをご紹介！アルバイト先の友人が、系列店で働く女性にひと目惚れ。しかし、彼女にはすでに彼氏がいました。周囲の心配をよそに、彼は強引にアプローチを続けますが、その恋は思わぬ方向へと進んでいきます…。

友人が恋した相手は、まさかの“彼氏持ち”

当時、私はカフェでアルバイトをしていました。そこで働いていた同年代の友人は、明るくて人懐っこい性格の持ち主です。

ある日の休憩中、彼が真剣な表情で恋愛相談を持ちかけてきました。話を聞くと、系列店で働く女性にひと目惚れしたとのこと。

しかし、その女性にはすでに長く付きあっている彼氏がいるというのです。

私は思わず「トラブルになるからやめたほうがいい」と止めましたが、彼はまったく引く様子を見せませんでした。

それどころか「どうせそのうち別れるでしょ」と根拠のない自信を見せ、思いを募らせていったのです。

止まらない猛アプローチ

私の心配をよそに、彼は彼女へのアプローチを本格的に始めました。休憩時間が重なるたびに連絡を取り、必死に距離を縮めようとします。

最初はそっけなかった彼女も、次第に返信をくれるようになり、「彼氏とうまくいっていない」と相談までしてくるようになりました。その様子に、彼はすっかり舞い上がっていました。

しかし、やり取りをよく見ると違和感がありました。デートの約束はいつも曖昧にされ、彼は相談相手として都合よく使われているように感じたのです。

私は再び「遊ばれているだけじゃない？」と忠告しましたが、恋に夢中な彼には届きませんでした。
こうして彼は、危うい恋へと踏み込んでいったのです。

“盲目な恋”に突き進む彼に、この後、辛すぎる結末が訪れます…。

原案：Ray WEB編集部

ライター Ray WEB編集部