「彼氏と別れるから待っててね」“彼氏持ち”に恋をした男友だち。猛アプローチの末、待ち受けていた【まさかの結末】とは...！？
読者の経験をもとにしたエピソードをご紹介！アルバイト先の友人が、系列店で働く女性にひと目惚れ。しかし、彼女にはすでに彼氏がいました。周囲の心配をよそに、彼は強引にアプローチを続けますが、その恋は思わぬ方向へと進んでいきます…。
友人が恋した相手は、まさかの“彼氏持ち”
当時、私はカフェでアルバイトをしていました。そこで働いていた同年代の友人は、明るくて人懐っこい性格の持ち主です。
ある日の休憩中、彼が真剣な表情で恋愛相談を持ちかけてきました。話を聞くと、系列店で働く女性にひと目惚れしたとのこと。
しかし、その女性にはすでに長く付きあっている彼氏がいるというのです。
私は思わず「トラブルになるからやめたほうがいい」と止めましたが、彼はまったく引く様子を見せませんでした。
それどころか「どうせそのうち別れるでしょ」と根拠のない自信を見せ、思いを募らせていったのです。
止まらない猛アプローチ
私の心配をよそに、彼は彼女へのアプローチを本格的に始めました。休憩時間が重なるたびに連絡を取り、必死に距離を縮めようとします。
最初はそっけなかった彼女も、次第に返信をくれるようになり、「彼氏とうまくいっていない」と相談までしてくるようになりました。その様子に、彼はすっかり舞い上がっていました。
しかし、やり取りをよく見ると違和感がありました。デートの約束はいつも曖昧にされ、彼は相談相手として都合よく使われているように感じたのです。
私は再び「遊ばれているだけじゃない？」と忠告しましたが、恋に夢中な彼には届きませんでした。
こうして彼は、危うい恋へと踏み込んでいったのです。
“盲目な恋”に突き進む彼に、この後、辛すぎる結末が訪れます…。
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部