Tシャツのようにラクで「Tシャツよりもキレイ」 どこまでも着回せる夏のニット・スウェット





これからの時期にあえて着る起毛感はそれだけで目を引く存在。贅沢なボリュームや特有の風合いを味方につけて、ニットで得られる高揚感を素直に味わって。







夏こそ「肌を生かして」センシュアルなニット

カジュアルな質感に映える、素肌とのコントラスト。部分的な肌見せが露骨すぎないヘルシーな女っぽさに。







鎖骨がのぞく計算ずくのデザインでアンニュイさを演出

グレーリブニット／エイチ ビューティー＆ユース デニムパンツ／マザー（LITTLE LEAGUE INC.）

ボディラインを美しく見せる、ぴったりとしたシルエットと細やかなリブ編み。左肩のストラップ部分を首元に寄せて、ボートネックとして着ても。







半そでのハイネック

ブラックショートスリーブニット／HER. 顔まわりをシャープに見せるハイネック。コンパクトなシルエットの黒と相まってモードな装いが即完成。







着方の幅も広がる「身幅がゆるいスエット」

ロンＴ同等の気楽さがありながら、そのふっくらとした風合いによってロンＴ以上のボリュームを担保するスエット。なかでもすそをIN/OUTしたときの違いや、そでまわりのニュアンスなど、アレンジを楽しめるゆったりとしたサイズ感を軸にセレクト。

スエット 30,800円／LE PHIL（LE PHIL NEWoMan 新宿店）

カットソーのように柔らかな素材感で、ルーズな落ち感に映えるシャープな切れこみ。動くたびにムーディな余韻を残す、すそのドレープ。サイド部分のリブ編みでリズムづけ。







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