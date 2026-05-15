【推し活】360°から愛られる！ ゆか置きタイプのぬいタワー！
推し活をより楽しく便利にする【ビビファボ】シリーズの人気製品「ぬいぐるみ収納 ぬいタワー」の第3弾、部屋のどこでも好きな場所へ設置できる「フロアタイプ LBR-270」が登場する。
＞＞＞ぬいタワーをチェック！（写真16点）
ぬいぐるみの収納で悩んでいる方に朗報！ 数が少なければ机の上やベッドの枕元へ並べるので事足りるが、さらに置き場を確保するには、新たに棚を設置したり、ウォールシェルフを取り付けたりと、主に「壁沿い」に収納を増やしていく方法が一般的だ。グッズ収集を重ねコレクションが増えるほど壁は埋まり、ついには「もう部屋の中にぬいぐるみを飾れる壁がない！」と物理的な終焉を迎えてしまうのも ”あるある” 。
そんな壁面飽和状態にある全オタクに贈るべく、ビビラボのぬいぐるみ収納「ぬいタワー」から「フロアタイプ」が登場。これであらゆるお悩みがクリアできる！？
ぬいぐるみを枕元に置いていると、寝ている間に床へ落としてしまったり、布団とこすれて毛玉ができてしまったり⋯…。大切な ”推しぬい” 達は、ベッドサイドにすっきりまとめて「ぬいタワー」へ。ぬいぐるみの汚損リスクを低減し、人間はベッドで広々と快適に睡眠を取ることが可能です。朝起きた時にちょうど目があう、理想の高さに飾っておける。
”推しぬい” を飾るのにちょうどいい直径25cmの棚板×3枚と、キーホルダーを沢山吊るして飾れるリング×1枚が付属。省スペースながらも、大量のぬいぐるみをかわいくディスプレイ可能。思い思いに飾り付けて、推しで埋め尽くした「ぬいタワー」を建設しよう。
ぬいぐるみの足を引っ掛けて立たせやすく、またホコリも溜まりにくいワイヤー棚板を採用。円形なので、 "すべてのぬいぐるみを最前列に" 飾ることができる。「後ろに置いた子が隠れて見えない⋯…」をなくし、コレクション全体が美しく見渡せるよう360度にぐるりと並べることが可能。
部屋のどこでも好きな場所に設置できる自立型。支柱のぐらつきを最小限に抑え、安定感のある仕上がりにこだわっている。必要な設置面積はわずか直径30cmとコンパクトながら、縦の空間を活かした大容量収納で、リビング・デスクサイド・寝室・家具同士のちょっとした隙間など、あらゆる場所へスマートにフィットしてくれる。
棚板の固定位置は、2.5cm間隔で自由に調節できる。また、ぬいぐるみのサイズや飾り方にあわせて支柱の長さを調整できる、延長用ポール（30cm）も付属。 "推しぬい" を最も美しく飾れるディスプレイを追求できる。
省スペース＆大容量な縦積みディスプレイで、部屋の ”ど真ん中” に聖域を生み出す新しいぬいぐるみ収納。これで安心してぬいぐるみを増やすことができる。推し活の必需品になりそう！
＞＞＞ぬいタワーをチェック！（写真16点）
ぬいぐるみの収納で悩んでいる方に朗報！ 数が少なければ机の上やベッドの枕元へ並べるので事足りるが、さらに置き場を確保するには、新たに棚を設置したり、ウォールシェルフを取り付けたりと、主に「壁沿い」に収納を増やしていく方法が一般的だ。グッズ収集を重ねコレクションが増えるほど壁は埋まり、ついには「もう部屋の中にぬいぐるみを飾れる壁がない！」と物理的な終焉を迎えてしまうのも ”あるある” 。
ぬいぐるみを枕元に置いていると、寝ている間に床へ落としてしまったり、布団とこすれて毛玉ができてしまったり⋯…。大切な ”推しぬい” 達は、ベッドサイドにすっきりまとめて「ぬいタワー」へ。ぬいぐるみの汚損リスクを低減し、人間はベッドで広々と快適に睡眠を取ることが可能です。朝起きた時にちょうど目があう、理想の高さに飾っておける。
”推しぬい” を飾るのにちょうどいい直径25cmの棚板×3枚と、キーホルダーを沢山吊るして飾れるリング×1枚が付属。省スペースながらも、大量のぬいぐるみをかわいくディスプレイ可能。思い思いに飾り付けて、推しで埋め尽くした「ぬいタワー」を建設しよう。
ぬいぐるみの足を引っ掛けて立たせやすく、またホコリも溜まりにくいワイヤー棚板を採用。円形なので、 "すべてのぬいぐるみを最前列に" 飾ることができる。「後ろに置いた子が隠れて見えない⋯…」をなくし、コレクション全体が美しく見渡せるよう360度にぐるりと並べることが可能。
部屋のどこでも好きな場所に設置できる自立型。支柱のぐらつきを最小限に抑え、安定感のある仕上がりにこだわっている。必要な設置面積はわずか直径30cmとコンパクトながら、縦の空間を活かした大容量収納で、リビング・デスクサイド・寝室・家具同士のちょっとした隙間など、あらゆる場所へスマートにフィットしてくれる。
棚板の固定位置は、2.5cm間隔で自由に調節できる。また、ぬいぐるみのサイズや飾り方にあわせて支柱の長さを調整できる、延長用ポール（30cm）も付属。 "推しぬい" を最も美しく飾れるディスプレイを追求できる。
省スペース＆大容量な縦積みディスプレイで、部屋の ”ど真ん中” に聖域を生み出す新しいぬいぐるみ収納。これで安心してぬいぐるみを増やすことができる。推し活の必需品になりそう！
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