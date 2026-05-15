THREEの新作クレンジングオイル登場♡毛穴汚れまでオフする精油ケア

THREEから、精油科学に着目した新クレンジング＆洗顔シリーズが登場♡今回の「THREE バランシング クリア」シリーズは、メイク汚れだけでなく、肌あれ要因となる“バイオフィルム汚れ*”までオフできるのが魅力です。自然由来成分と精油の豊かな香りに包まれながら、透明感あふれるクリアな素肌へ導いてくれる注目のラインアップをご紹介します。

バイオフィルム汚れまで落とす新処方

シリーズの中心アイテムとなる「THREE バランシング クリア クレンジング オイル」は、185mL 5,060円（税込）、リフィル180mL 4,620円（税込）。

自然由来指数93％（ISO16128準拠 水を含む）、美容液成分91％（基剤を含む）という贅沢な処方で、肌のキメに入り込んだ落ちづらい汚れまでやさしく浄化します。

「天然バイオクレンズ処方」により、とろけるようなオイルが肌全体へ広がり、メイクや古い角質、酸化皮脂などのバイオフィルム発生要因となりうる汚れ*¹をしっかりオフ。

さらに、佐賀県唐津産THREEオリジナルローズマリー精油や高知県産ベルガモット精油、フランキンセンス精油、マジョラム精油などを配合し、深呼吸したくなるような香りを楽しめます。

また、「THREE バランシング クリア ポイントメイクアップ リムーバー」は90mL 4,180円（税込）。2層式タイプで、ローズマリー精油¹×芳香蒸留水²を配合。

目もとや口もとのハードなメイクを摩擦レスで素早くオフしながら、繊細なパーツをやさしくトリートメントします。

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毛穴悩みに合わせた2種の洗顔料

「THREE バランシング クリア クリーミー ウォッシュ」は100g 4,400円（税込）。自然由来指数91％（ISO16128準拠 水を含む）で、ゼラニウム芳香蒸留水とアミノ酸セラミド*¹を配合した濃密クリーム洗顔料です。

毛穴より小さい濃密なマイクロ泡が、乾燥による古い角質や毛穴奥の汚れをしっかり吸着。くすみ毛穴*²をケアしながら、みずみずしい透明感肌へ導いてくれます。

一方、「THREE バランシング クリア ジェリー ウォッシュ」も100g 4,400円（税込）。泡立て不要のジェリータイプで、スクラブ¹、クレイ²、寒天*³を組み合わせた“天然トリプルポアクレンズ処方”を採用しています。

ペパーミント芳香蒸留水⁴とアラントイン⁵配合で、肌あれを防ぎながらごわつきや角栓汚れをすっきりオフ。ひんやり心地よいジェル感触で、つるんとなめらかな肌へ整えます。

精油の香りに包まれるスキンケア時間♡

THREEの新クレンジング＆洗顔シリーズは、汚れを落とすだけでなく、精油の香りによるリラックス感まで楽しめるのが魅力♡

肌の“守る力”と“巡る力*²”に着目した処方で、毎日のスキンケアタイムを心地よくアップデートしてくれます。毛穴汚れやくすみ、ごわつきが気になる方は、ぜひ新しい洗顔体験を取り入れてみてください。