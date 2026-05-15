きのう、栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、住人の69歳の女性が殺害されるなどした強盗殺人事件で、現場から逃走していた少年が相模原市内で緊急逮捕されたことが分かりました。

きのう午前9時半前、栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、この家に住む富山英子さん（69）が殺害されました。この事件で、警察は強盗殺人の疑いで相模原市に住む16歳の高校生の少年をきのう逮捕しています。

警察は逮捕された少年のほかにも少なくとも2人が逃走しているとみていて、その一部が車で県外に逃走しているとしていました。

その後の捜査関係者への取材で、現場から逃走していた別の少年が相模原市内で緊急逮捕されたことが新たに分かりました。

この事件をめぐり、きのう逮捕された16歳の少年は「同じ学年の人物が仲間にいて誘われた」という趣旨の供述をしていました。

また、警察はきょう、司法解剖を行い、富山さんの死因が出血性ショックであったと明らかにしました。警察によりますと、富山さんの身体の刺し傷は臓器にまで達していて、20か所以上の刺し傷や切り傷があったということです。