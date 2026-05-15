日本サッカー協会（JFA）は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。初めてW杯日本代表に選出されたMF中村敬斗（Sランス＝25）は同日、自身のスタッフが運営するインスタグラムに動画をアップし、意気込みを語った。

動画では「子供たちに夢や希望を与えられるようなプレーをしてきます！」と意気込み、「和を待って一丸となって、全力で戦ってきますので、全力で応援よろしくお願いします」と呼びかけた。

また、投稿では「この度、北中米ワールドカップメンバーに選出され感無量です」と心境を吐露。「僕は幼稚園の年長組の時、2006年のドイツワールドカップを見てから、将来は海外でサッカーをやる！そして日本代表になってワールドカップに出ると心に決め、サッカーに夢中になっていきました。子供の頃からワールドカップに出る事を夢見て努力してきました。当時の僕のように、子供達が北中米ワールドカップを見て、プロサッカー選手になりたい！将来日本代表になりたい！と思ってくれたら嬉しいです」とW杯への熱い思いをつづり、「子供達に笑顔や勇気、夢や希望を与えられるようなプレーをしてきます！」と意気込んだ。

「日本が勝つために自分のやるべき仕事を全力でやり切ります。日本人の強さは和の力だと思います！個の力をつけてきた選手達で和を待って一丸となって全力で戦ってきます！」と決意を示し、「全力で応援をよろしくお願い致します！中村敬斗」と結んだ。

北中米W杯日本代表（☆が初出場組）

【GK】

☆早川 友基（鹿島＝27）

☆大迫 敬介（広島＝26）

☆鈴木 彩艶（パルマ＝23）

【DF】

長友 佑都（FC東京＝39）

谷口 彰悟（シントトロイデン＝34）

☆渡辺 剛（フェイエノールト＝29）

板倉 滉（アヤックス＝29）

伊藤 洋輝（Bミュンヘン＝27）

冨安 健洋（アヤックス＝27）

☆菅原 由勢（ブレーメン＝25）

☆瀬古 歩夢（ルアーブル＝25）

☆鈴木淳之介（コペンハーゲン＝22）

【MF/FW】

伊東 純也（ゲンク＝33）

遠藤 航（リバプール＝33）

鎌田 大地（クリスタルパレス＝29）

前田 大然（セルティック＝28）

☆小川 航基（NECナイメヘン＝28）

田中 碧（リーズ＝27）

上田 綺世（フェイエノールト＝27）

堂安 律（Eフランクフルト＝27）

☆佐野 海舟（マインツ＝25）

☆中村 敬斗（Sランス＝25）

☆鈴木 唯人（フライブルク＝24）

久保 建英（Rソシエダード＝24）

☆塩貝 健人（ウォルフスブルク＝21）

☆後藤 啓介（シントトロイデン＝20）