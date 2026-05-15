元乃木坂46のメンバーで、現在は女優やグラビアなど多岐にわたって活躍中の相楽伊織さん（28）がグラビアムック「PARADE（パレード）」（小学館）2026春号に登場しました。また、デジタル写真集「PARADE Digital Photobook」シリーズの一環として、『相楽伊織 毎度お邪魔します』（撮影／細居幸次郎）もリリースされました。



【写真】美白＆むっちりヒップで悩殺 相楽伊織さんが沖縄の太陽浴びて美ボディ開放

PARADE2026春号の表紙を飾るのは、キャリア8年を誇る「令和のグラビアクイーン」沢口愛華さん。「グラビアってここまで遊んでいいんだ！」と本人も目からウロコが落ちたほどの衣装と小道具の演出によって、巻頭20ページ超にわたって彼女の美しさを引き出しました。



中面で盛り上げるのは、居酒屋での撮影も敢行した元AKB48の大西桃香さん、まもなくデビュー15周年の自信と気品をカラダから発する元SKE48の古畑奈和さん、ソロでの活動を本格化させた奥ゆいさん、独特の佇まいから目が離せない20歳の女子大生ちーまきさん、圧倒的プロポーションを「これでもか！」と披露した山田あいさん、そしていつものキレイ系グラビアのイメージを覆した元乃木坂46の相楽伊織さんがバックカバーを飾りました。



『相楽伊織 毎度お邪魔します』は、ゆる〜い服を脱ぎ捨てて、布団でごろごろ、布団でごろごろする超リラックスモードで過ごす伊織さんに密着。毎日でも通いたくなる、伊織さんの新境地グラビアを、約100ページの大ボリュームでお届けします。公開されたカットでは、ダークグリーンのブラジャー姿の伊織さんが、スレンダーながら女性らしい曲線美を披露。相楽さんはXで「デジタル写真集「毎度お邪魔します」 約100ページの大ボリューム しっかり見てねーん」と呼び掛けています。



【相楽伊織】

さがら・いおり 1997年11月26日生まれ、埼玉県出身。身長164cm。2013年に乃木坂46の２期生オーディションに合格。2018年にグループ卒業後はモデルや俳優として活躍し、2023年にグラビアデビュー。以降、精力的にグラビア出演をつづけている。趣味はバスケ観戦。公式Ｘ：＠1126iorisagara 公式Instagram：@_iorisagara264_