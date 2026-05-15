＜20歳になったら離婚したい＞旦那の別れる宣言にショック！子どもはまだ3歳なんだけど
夫婦関係がうまくいかなくなったとき、「子どものために離婚は我慢するべき」と悩むママは少なくないかもしれません。しかし、もし旦那さんから「子どもが成人したら離婚したい」と告げられたら、どう受け止めればよいのでしょうか。今回の投稿者さんは、3歳の子どもを育てながらフルタイムで働くママ。ある日、旦那さんから衝撃的な発言がありました。
『子どもが20歳になったら離婚したいと言われました。子どもが生まれてから性格の不一致が気になるようになり、何度か指摘してきたものの改善されなかったから、というのが旦那の言い分です』
突然、離婚前提の同居を伝えられた投稿者さんは「嫌われていると感じながら同じ家で暮らすことが苦痛になってきた」と告白します。最近では旦那さんに話しかけられることさえツライと感じているそうです。一方で、子どもはパパのことが大好き。保育園のお迎えや休日の育児も夫婦で半分ずつ担当しており、子どもと旦那さんの関係は良好だそう。今のうちに離婚すべきなのか、それとも待つべきなのか。ママスタコミュニティにアドバイスを求めました。
17年も仮面夫婦はツライのでは
まずあがったのは「そこまで我慢する必要はない」との声でした。
『今から17年も仮面夫婦？ 私なら耐えられそうにない』
『離婚するか、離婚を見すえた別居をして、子どもが20歳までの養育費を確実にもらう方がよくない？ 17年もその男に縛られる人生はもったいない』
子どもが3歳なら、成人まであと17年。長い年月を「離婚前提の夫婦関係」で過ごすことに疑問を感じる人もいるようです。また、別居を勧める声もありました。
『別居して、たまに子どもには会いにきてもらえば？』
『離婚前提の別居をして養育費をきちんと決めておいた方がいい』
人生の長い時間を我慢して過ごすより、早い段階で自分の人生を立てなおす方がよいのではないかという意見です。お子さんにとっても、旦那さんが投稿者さんを嫌っている空間で過ごすことは好ましいことではないかもしれません。
旦那の真意を確認した方がいい
一方で、旦那さんの考えをきちんと聞くべきだという意見もありました。
『どうして20歳までなのか理由を聞いた方がいい』
離婚を前提にするなら、生活費や子育ての分担、財産分与などをどうするのかも話し合っておく必要があるかもしれません。また、旦那さんの言葉の裏に別の意図があるのではないかと指摘する声もありました。
『我慢してやってる俺を見せることで、優位に立ちたい人に見える』
『それってモラハラの手口なのでは？』
「将来離婚する」と宣言することで相手を不安にさせ、言うことを聞かせようとする可能性もあるのではないか、という見方です。また少数ながら、旦那さんの気持ちに一定の理解を示す意見もありました。
『自分が苦手な人と一緒に暮らすのは、たしかにしんどい』
性格の問題はすぐに変えられるものではありません。出産後に突然言われても困るとはいえ、旦那さんにとってもストレスが積み重なっていた可能性もあります。
今は離婚の準備期間にしてみては？旦那は子育て要員にもなるし
すぐに離婚を決めるのではなく、「準備期間」として考えるべきという意見もありました。
『相手が20歳までと思っている間に、こちらのタイミングで離婚できる準備をしておく』
『そんな旦那でも子育て要員になれば役に立つはず。20歳までにコツコツ準備しておいて、こっちのタイミングで離婚突きつけてやる』
子どもが小さいうちは生活を大きく変えることが難しいもの。今は環境を維持しながら将来に備えるという考え方もあります。また、離婚する場合でも、親権や養育費、生活基盤などをしっかり整える必要があるでしょう。
『子どもが小学生になってから別居を考えるなど、段階的に考えてもいい。子どもが大学に進学するなら20歳を超えることもあると思うし、将来のことはわからない』
急いで結論を出さない方がいいと考えるママたちも少なくありません。
『自分の財産を守りつつ親権を確実にする。同時に不倫をされていないかを調べる』
『本当に離婚したい人はすぐ離婚するはず。うちも似たことを言われたけれど、子どもが25歳になった今も一緒にいる』
旦那さんの言葉が必ずしも将来の確定事項とは限らない、ということもありそうです。
自分がムリをしすぎない選択を
夫婦関係の問題は、子どものこと、生活のこと、自分自身の気持ちなど、さまざまな要素を考えながら判断していく必要がありそうです。もちろん「子どものために多少の我慢なら……」と考える人もいます。しかし我慢を続けることが、必ずしも家族にとっていい結果になるとは限りません。
旦那さんから将来の離婚を宣言されるのは、衝撃的な出来事でしょう。しかし、今すぐ答えを出さなくてもいいのではないでしょうか。一時的に離れるだけでも冷静になれるケース、宣言だけで実行に移されないケースもあります。自分と子どもにとってどのような生活が一番安心できるのか、少しずつ考えながら選択肢を探していくことが大切なのかもしれません。