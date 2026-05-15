渋野日向子が2日目をスタートさせた（撮影：GettyImages）

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＜クローガー・クイーンシティ選手権　2日目◇15日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞米国女子ツアーの第2ラウンドがスタート。日本勢は14人が出場している。

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初日をイーブンパー・30位で終えた渋野日向子は、日本時間午後8時37分に1番パー4からティオフ。しかしスタートホールは、ボギーを叩いてしまった。現在、首位とは5打差。残り17ホールで上位浮上を狙う。前日4アンダーの首位タイ発進を決めた竹田麗央は、午後9時10分に1番からスタート。このあと1アンダー・9位タイの西郷真央、原英莉花、櫻井心那が9時台にティオフしていく。今大会の賞金総額は200万ドル（約3億1500万円）。優勝者には30万ドル（約4700万円）が贈られる。
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