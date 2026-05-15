■16日（土）は広く晴れ 九州〜東北で30℃前後の暑さに

16日（土）は北海道の北部を中心ににわか雨のところがありそうですが、そのほかは広く安定して晴れるでしょう。

6月〜7月並みの暑さとなるところが多く、九州や中国地方を中心に、東北でも30℃以上の真夏日になるところがありそうです。屋外で活動する際はこまめな休憩や水分補給を心がけましょう。また、屋内でも暑い場合は無理をせず、冷房を使用するなど暑さ対策を行ってください。

一方で、15日（金）は北海道で真夏並みの暑さとなったところもありましたが、最高気温は網走で15℃、紋別で13℃などオホーツク海側を中心に大幅に下がるところもありそうです。

【16日（土）の予想最低気温】※（）内は前日比と季節感

札幌 11℃（＋3 5月下旬）

仙台 12℃（±0 平年並み）

新潟 14℃（-2 5月下旬）

東京 15℃（＋2 平年並み）

名古屋 17℃（＋1 5月下旬）

大阪 19℃（＋3 6月上旬）

広島 16℃（±0 5月下旬）

福岡 17℃（±0 5月下旬）

鹿児島 19℃（＋1 5月下旬）

那覇 21℃（-1 5月上旬）

【16日（土）の予想最高気温】※（）内は前日比と季節感

札幌 23℃（＋2 6月下旬）

仙台 21℃（-2 5月下旬）

新潟 22℃（＋2 5月下旬）

東京 26℃（＋2 6月中旬）

名古屋 28℃（＋1 6月下旬）

大阪 28℃（-1 6月中旬）

広島 29℃（-1 7月上旬）

福岡 27℃（±0 6月中旬）

鹿児島 28℃（±0 6月下旬）

那覇 26℃（±0 5月上旬）

《16日（土）30℃以上が予想される地点》

31℃…庄原（広島）、久留米（福岡）、日田（大分）、佐賀30℃…盛岡（岩手）、若松（福島）、甲府（山梨）、津山（岡山）、熊本、人吉（熊本）

■17日（日）は真夏日エリアが広がる 極端な暑さはいつまで？熱中症に注意

17日（日）も全国的に晴れが続きそうです。さらに気温の上がるところが多く、真夏日地点が急増しそうです。

《17日（日）30℃以上が予想される主な地点》

31℃…前橋（群馬）、熊谷（埼玉）、甲府（山梨）、佐賀、熊本30℃…若松（福島）、宇都宮（栃木）、名古屋（愛知）、岐阜、京都、奈良、岡山

30℃前後の暑さは20日（水）ごろまで続くところがありそうです。甲府（山梨）は20日（水）にかけて5日連続で真夏日が予想され、19日（火）は33℃まで上がる見込みです。

総務省消防庁によりますと、5月4日（月）〜10日（日）までの全国の熱中症による救急搬送人員は、454人（速報値）で前年の同時期に比べて約1.8倍だったとのことです。

この時期は30℃前後まで上がっても、真夏に比べると湿度は低く、比較的しのぎやすい暑さではあります。ただ、まだ体が暑さに慣れていないため、真夏ほどの蒸し暑さでなくても、熱中症にかかるリスクが高まります。「まだ5月だから大丈夫」と油断せず、「暑さが本格化する前の5月だからこそ」熱中症対策を心がけましょう。

■来週後半からは梅雨の走り？ それとも梅雨入り？

来週は20日（水）ごろにかけて晴れ間の出るところが多いでしょう。ただ19日（火）〜20日（水）は本州の南から雨雲が北上する見込みで、雨雲の広がり具合によっては太平洋側で雨のところがあるかもしれません。21日（木）は西日本〜東日本の広い範囲で天気が崩れ、22日（金）もすっきりしない天気となるでしょう。

14日（木）に発表された最新の1か月予報によると、その後23日（土）〜29日（金）も、西日本〜東日本では前線や湿った空気の影響を受けやすいため、平年に比べ晴れの日が少なくなる見込みです。「梅雨のはしり」となりそうで、場合によっては梅雨入りする地域もあるかもしれません。一方で、沖縄はしばらく梅雨の晴れ間が続きそうです。

なお、21日（木）ごろには極端な暑さは収まる見通しです。東京は17日（日）〜20日（水）は28℃〜29℃が続きますが、21日（木）は23℃と大幅に下がる見込みです。

気象予報士 敷波美保